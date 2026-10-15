أستون فيلا يسحق فنربخشة بسداسية تاريخية في دوري أبطال أوروبا

حقق أستون فيلا الإنجليزي فوزًا كاسحًا على حساب فنربخشة التركي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء 14 أكتوبر 2026، على ملعب «فيلا بارك»، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح يوهان مانزامبي التسجيل لصالح أستون فيلا في الدقيقة 12، قبل أن يضيف نيكولاس جاكسون الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و39، ليُنهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الإنجليزي تفوقه، بعدما سجل روس باركلي الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 68، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز الهدف الخامس في الدقيقة 72.

واختتم تامي أبراهام مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 90، ليؤكد تفوق أستون فيلا ويحسم المواجهة بانتصار عريض على الفريق التركي.

وبهذه النتيجة، رفع أستون فيلا رصيده إلى 6 نقاط، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ليواصل انطلاقته القوية في البطولة القارية، بينما تلقى فنربخشة خسارة ثقيلة في مشواره الأوروبي.