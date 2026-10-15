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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد العزيز عبد الشافي: تقييمي لعموتة 6 من 10.. والقمة متواضعة فنيًا

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أكد عبد العزيز عبد الشافي نجم الأهلي السابق، أن مباراة القمة الأخيرة جاءت أقل من المتوسط من الناحية الفنية، خاصة قبل تسجيل الفريق الأحمر الهدف الأول، مشيرًا إلى أن المواجهة لم تشهد المستوى الجمالي المعتاد في مباريات القطبين.

الأهلي

وقال عبد العزيز عبد الشافي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن مباريات القمة عادة ما تشهد العديد من اللمحات الفنية والجمالية، وهو ما لم يظهر بالشكل المطلوب خلال اللقاء الأخير.

وأضاف أن الأرقام والإحصائيات الخاصة بالمباراة، خاصة فيما يتعلق بعدد التسديدات، تعكس تراجع المستوى الفني، موضحًا أن وصول الفريقين إلى تسديدة أو اثنتين أو ثلاث تسديدات لا يتناسب مع قيمة المواجهة وحجم الفريقين.

وأشار إلى أن الأهلي والزمالك لم يصلا حتى الآن إلى أعلى مستوى فني وبدني، مؤكدًا أن الفريق الأحمر قدم مباراة أفضل من مواجهاته السابقة، بينما ظهر الزمالك بمستوى مميز للغاية خلال الشوط الثاني، ونجح في تقديم أداء أفضل مقارنة بالشوط الأول.

وتحدث عبد العزيز عبد الشافي عن الهدف الثاني الذي سجله الأهلي في شباك الزمالك، موضحًا أن محمد إسماعيل كان يحجب الرؤية عن المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأبيض، لحظة تسديد الكرة.

وأوضح أن الكرة سددت من مسافة قصيرة نسبيًا، ومرت من أسفل قدم محمد إسماعيل، وهو ما جعل الرؤية صعبة أمام حارس الزمالك، في إشارة إلى الظروف التي أحاطت بالهدف وصعوبة التعامل معه.

وعن تقييمه لتجربة الحسين عموتة، المدير الفني، أكد عبد العزيز عبد الشافي أن الأرقام والنتائج التي حققها المدرب حتى الآن جيدة للغاية، بعدما خاض 6 مباريات، نجح خلالها في تحقيق الفوز في 5 مواجهات والتعادل في مباراة واحدة.

وأشار إلى أن النتائج تتضمن مواجهة مهمة وقوية أمام الزمالك، وهو ما يعكس نجاح المدرب على مستوى النتائج حتى الآن.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التقييم الفني لا يعتمد على النتائج وحدها، موضحًا أنه رغم الأرقام الجيدة التي حققها عموتة، فإن الأداء الجمالي والمستوى الفني لا يستحقان أكثر من 6 درجات من 10 حتى الآن.

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