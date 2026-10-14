أمير هشام: الأهلي يتربع على عرش إفريقيا بعد الفوز على الزمالك في نهائي اليد

احتفل الإعلامي أمير هشام بتتويج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين في أنجولا.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في الثواني الأخيرة وبسيناريو مثير.. الأهلي يحسم القمة أمام الزمالك بفوز مثير بنتيجة 26-25، ويتربع على عرش إفريقيا متوجًا بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري».

وتوج الأهلي باللقب بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز، بعدما حسم المواجهة النهائية أمام غريمه التقليدي الزمالك بفارق هدف واحد، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وبهذا التتويج، رفع الأهلي رصيده إلى 9 ألقاب في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بينما يمتلك الزمالك 12 لقبًا في تاريخ مشاركاته بالبطولة.