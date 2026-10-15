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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد العزيز عبد الشافي يكشف كواليس اختياره حسام حسن للأهلي

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

كشف عبد العزيز عبد الشافي، نجم الأهلي السابق، كواليس اختياره حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن خلال اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي، كما تحدث عن النصائح التي وجهها إلى العميد وقت توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر.

حسام حسن 

وقال عبد العزيز عبد الشافي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": "أنا أول واحد اخترت حسام حسن وإبراهيم حسن خلال اختبارات الأهلي، وكان عمرهما 12 سنة، وشوفته وناديت عليه، ومن يومها وهما ملتزمان بالجدية والحماس".

وأضاف: "أنا متابعهما في كل المراحل، وكان فيه حديث بيننا، وآخر حديث كان وقت تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر".

وتابع عبد العزيز عبد الشافي: "قلت لحسام حسن إنه محتاج في الجهاز الفني للمنتخب عنصر أحمال عالمي، مع احترامي لكل المصريين، لأن المنتخب بينضم له لاعبون محترفون في أكبر الأندية الأوروبية، ولازم اللاعب يحس إنه بيتدرب مع حد كبير وقوي وفاهم".

وأوضح: "قلت له كمان إنه محتاج إعلاميًا يكون أمينًا ومهنيًا، ويقدر يعبر عن اللي هو عاوز يقوله، لأن طبيعة حسام حسن إنه أحيانًا بيكون متسرعًا، وأحيانًا جريئًا، وأحيانًا عصبيًا، وممكن يواجه بشكل يزيد عن اللزوم".

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن حسام حسن كان يعاني من هذه النقطة، وهو ما ظهر في بعض المواقف الأخيرة.

حسام حسن منتخب منتخب مصر الاهلي الزمالك

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