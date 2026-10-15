بودو جليمت يصعق دورتموند بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق بودو جليمت النرويجي فوزًا ثمينًا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء 14 أكتوبر 2026، على ملعب أسبميرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، في ظل محاولات متبادلة من الفريقين للوصول إلى الشباك، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في فك شفرة دفاع دورتموند خلال الشوط الثاني.

وسجل فريدريك سيوفولد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51، ليمنح الفريق النرويجي التقدم ويحسم المواجهة لصالحه، وسط محاولات من الفريق الألماني للعودة في النتيجة، لكنها لم تسفر عن تغيير النتيجة.

وبهذا الانتصار، حصد بودو جليمت ثلاث نقاط ثمينة في مشواره القاري، بعدما نجح في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز مهم على أحد أبرز الأندية الألمانية، فيما تلقى بوروسيا دورتموند خسارة صعبة في منافسات البطولة الأوروبية.