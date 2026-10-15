رباعية باريس وسداسية أستون فيلا.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

شهدت منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا إقامة 9 مباريات قوية، أمس الأربعاء، وسط العديد من النتائج المثيرة والمفاجآت، أبرزها فوز باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي بنتيجة 4-2، واكتساح أستون فيلا الإنجليزي نظيره فنربخشة التركي بستة أهداف دون مقابل.

تلقى مانشستر سيتي ضربة قوية أمام باريس سان جيرمان، بعدما فرض الفريق الفرنسي تفوقه ونجح في هز الشباك أربع مرات، في مواجهة كشفت عن العديد من علامات الاستفهام حول الحالة الفنية للفريق الإنجليزي وقدرته على المنافسة بقوة على الساحة الأوروبية.

وأثار السقوط أمام باريس تساؤلات بشأن قدرة الجهاز الفني بقيادة ماريسكا على إعادة الفريق إلى مكانته القارية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها مانشستر سيتي لاستعادة التوازن وتحقيق النتائج التي تتناسب مع طموحات جماهيره.

وجاءت الأخطاء الدفاعية لتزيد من صعوبة المواجهة على الفريق الإنجليزي، بعدما استغل باريس المساحات المتاحة ونجح في فرض إيقاعه الهجومي، ليؤكد قدرته على استغلال نقاط ضعف منافسه.

وتبقى التساؤلات مطروحة حول قدرة ماريسكا على معالجة الثغرات الدفاعية وإعادة الانضباط إلى صفوف الفريق، في ظل الحاجة إلى تطوير الأداء الجماعي واستعادة الثقة، من أجل العودة للمنافسة على الألقاب الكبرى.

رباعية باريس تكشف أزمة السيتي.. هل تنجح كتيبة ماريسكا في تصحيح المسار؟

لم يكن السقوط أمام باريس مجرد نتيجة ثقيلة، بل مثّل اختبارًا صعبًا لمانشستر سيتي، الذي يحتاج إلى مراجعة حساباته الفنية، خصوصًا على المستوى الدفاعي، إذا أراد استعادة بريقه الأوروبي والعودة إلى دائرة المنافسة بقوة.

ريال مدريد وروما.. ريمونتادا مثيرة تقلب موازين المواجهة

كيف حوّل ريال مدريد تأخره أمام روما إلى انتصار مثير؟

في مواجهة اتسمت بالإثارة وتقلبات النتيجة، نجح ريال مدريد في العودة أمام روما، بعدما قلب تأخره إلى فوز مثير، ليؤكد مجددًا قدرته على التعامل مع اللحظات الصعبة وعدم الاستسلام حتى صافرة النهاية.

وأظهر الفريق الملكي شخصية قوية خلال المواجهة، بعدما واصل الضغط بحثًا عن العودة، مستفيدًا من خبرة لاعبيه وقدرتهم على استغلال الفرص، في الوقت الذي واجه فيه الفريق الإيطالي صعوبة في الحفاظ على تقدمه.

انهيار روما في الدقائق الأخيرة.. كيف ضاع الفوز أمام ريال مدريد؟

في المقابل، دفع روما ثمن تراجعه وعدم قدرته على الحفاظ على تركيزه خلال الدقائق الحاسمة، بعدما سمح لريال مدريد بالعودة إلى أجواء اللقاء وانتزاع الفوز.

وأثارت النهاية تساؤلات حول إدارة روما للمباراة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التقدم والتعامل مع الضغط الهجومي المتزايد من جانب منافسه الإسباني.

وتؤكد هذه المواجهة أهمية التركيز حتى اللحظات الأخيرة، إذ يمكن للتفاصيل الصغيرة والأخطاء الفردية أن تغير مسار المباريات الكبرى، وهو ما نجح ريال مدريد في استغلاله لصالحه.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

- ليفربول 6-3 لاسك لينز.

- فاينورد 3-2 كومو.

- أستون فيلا 6-0 فنربخشة.

- بورتو 2-3 ريال بيتيس.

- شاختار دونيتسك 3-1 أيك أثينا.

- بوروسيا دورتموند 0-1 بودو غليمت.

- شتوتجارت 3-0 سلوفان براتيسلافا.

- ريال مدريد 3-2 روما.

- باريس سان جيرمان 4-2 مانشستر سيتي.