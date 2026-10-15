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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سامح يوسف: الأهلي يمتلك قائمة قوية تساعد عموتة على النجاح.. وبيراميدز أصبح منافسًا بارزًا

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

تحدث سامح يوسف، لاعب الزمالك السابق والمدرب الحالي بنادي السكة الحديد، عن الفوارق بين قائمتي الأهلي والزمالك، ودور جودة اللاعبين في نجاح المدربين، إلى جانب تطور مستوى بيراميدز ومنافسته على البطولات المحلية خلال المواسم الأخيرة.

الأهلي

وقال سامح يوسف، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام في برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن الأهلي يمتلك قائمة قوية ومميزة من اللاعبين، وهو ما يمنح مديره الفني الحسين عموتة فرصة لتحقيق النجاح، رغم الانتقادات التي تعرض لها في بعض الفترات منذ بداية الموسم.

وأضاف أن الزمالك يعاني من العديد من المشكلات التي تؤثر على قدرته على المنافسة، مشيرًا إلى أن فوز الفريق بالدوري جاء، من وجهة نظره، بتوفيق الله ودعم الجماهير، إلى جانب وجود مدرب مميز بحجم معتمد جمال.

وأوضح يوسف أن جودة العناصر المتاحة أمام أي مدير فني تمثل عاملًا مهمًا في تحقيق البطولات، قائلًا إن اللاعبين قد يسهمون في صناعة اسم المدرب ومساعدته على التتويج بالألقاب، حتى مع وجود تفاوت في الإمكانيات الفنية داخل الفرق.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن قائمة الفريق الأبيض لم تكن قادرة، من وجهة نظره، على تحقيق الفوز في مباراة القمة الأخيرة، في ظل المشكلات التي يعاني منها النادي، مؤكدًا أن الفوارق في جودة اللاعبين كان لها تأثير على شكل المنافسة.

وتطرق سامح يوسف إلى فريق بيراميدز، مؤكدًا أن مباريات القمة أصبحت أكثر إثارة عندما يكون الفريق السماوي طرفًا فيها، سواء أمام الأهلي أو الزمالك، في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين وتقديمه كرة قدم جيدة خلال الموسم الحالي.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن بيراميدز كان قريبًا من حصد لقب الدوري المصري خلال الموسمين الماضيين، معتبرًا أن الفريق أصبح منافسًا قويًا في الكرة المصرية، بفضل جودة عناصره والمستويات التي يقدمها أمام كبار الأندية.

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