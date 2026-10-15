قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الكفاءة المالية شرط لقبول العريس؟.. علي جمعة يجيب
70 دولة تشارك فى مؤتمر ريادة الأعمال الذى تستضيفه مصر نوفمبر المقبل
لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة
جمال عبدالحميد: عندي معلومة أن الفار كان معطلًا في مباراة القمة
جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي
حريق على متن سفينة تجارية في المياه الإقليمية لرومانيا وإجلاء طاقمها
مصطفى يونس يفجر مفاجأة: الأهلي باع وسام أبو علي رغمًا عنه
روسيا: تدمير 91 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي ريازان وساراتوف
مفيش مفاوضات.. أمير هشام يكشف موقف الأهلي من تجديد عقد أشرف بن شرقي
الرقية الشرعية لمن يعاني من الحسد والتعطيل.. آيات قرآنية وأدعية نبوية للتحصين
ترامب: لا نعرف مع من نتعامل في إيران وسط غموض بشأن قيادتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر ريان: المهدي سليمان يتحمل مسؤولية هدفي الأهلي.. وزيزو مش لاقي نفسه

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

تحدث ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، عن مباراة القمة أمام الزمالك، وتقييمه لأداء لاعبي الفريقين والمديرين الفنيين.

وقال ياسر ريان خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور: “مباراة القمة لم تكن في أفضل مستوياتها، والمهدي سليمان يتحمل مسؤولية الهدفين”.

وأضاف: “الزمالك لا يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي، ودفع مروان عطية لشيكو بانزا عادي”.

وتابع: “الحكم السلوفيني من أقل الحكام الذين أداروا مباريات القمة بين الأهلي والزمالك”.

وواصل: “محمد هاني قدم أفضل مستوياته مع الأهلي في مباراة القمة، وأشرف داري يستحق 5 من 10 بعد مستواه أمام الزمالك”.

وأضاف: “بداية توفيق محمد مع الأهلي جيدة، لكن نحتاج المزيد من الوقت للحكم عليه، وأكرم توفيق ومروان عطية ظهرا بمستوى جيد أمام الزمالك”.

وتابع: “إنتاج إمام عاشور أمام الزمالك كان قليلًا، ويستحق 3 من 10، وزيزو مش لاقي نفسه في الأهلي ويستحق 4 من 10”.

وواصل: “سفيان بن جديدة لم يقدم إضافة قوية للأهلي رغم حصوله على أكثر من فرصة، وقدراته عادية”.

وأضاف: “عموتة نجح في إدارة مباراة القمة، والحكم عليه بالنتائج، ويستحق 8 من 10”.

وتابع: “معتمد جمال مدرب جيد، لكنه لا ينجح في إدارة المباريات الكبيرة، وأخطأ في تشكيل مباراة القمة ويستحق 5 من 10”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “المهدي سليمان يتحمل مسؤولية هدفي الأهلي ويستحق صفر من 10.

الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة دوري أورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس

أسعار الوقود

مصادر: تثبيت أسعار الوقود والمواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026

جوميز

الزمالك يحسم موقفه من عودة جوميز ورحيل معتمد جمال بعد خسارة القمة |خاص

عقار حدائق القبة

رؤية في المنام وأسرة ضائعة .. 10 مشاهد مُفجعة من عقار حدائق القبة .. صور

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

ترشيحاتنا

الشيخ ياسر سلمى

ياسر سلمى: اختلاف العقائد لا ينتقص من حقوق المواطنين.. والمواطنة أساس التعايش

السلع

التموين: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي لأشهر والسكر مؤمَّن لنحو 10 أشهر

القمح

هيئة السلع التموينية: مصر تستهدف الاكتفاء من القمح التمويني بحلول 2030

بالصور

الجرجير.. أوراق صغيرة غنية بالفيتامينات تعالج هذه الأمراض

الجرجير.. أوراق صغيرة غنية بالفيتامينات تعالج بعض الامراض
الجرجير.. أوراق صغيرة غنية بالفيتامينات تعالج بعض الامراض
الجرجير.. أوراق صغيرة غنية بالفيتامينات تعالج بعض الامراض

بملابس جريئة.. زوجة كريم فهمي تكشف عن إناقتها الملفتة

زوجة كريم فهمى تكشف عن إناقتها الملفتة
زوجة كريم فهمى تكشف عن إناقتها الملفتة
زوجة كريم فهمى تكشف عن إناقتها الملفتة

«بوسى» تثير الجدل بأنوثتها فى آخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق

بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق

‏ترند المحلي.. أشهر 5 سيارات بوكسي في السوق المصري

سيارات بوكسي
سيارات بوكسي
سيارات بوكسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد