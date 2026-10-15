ياسر ريان: المهدي سليمان يتحمل مسؤولية هدفي الأهلي.. وزيزو مش لاقي نفسه

تحدث ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، عن مباراة القمة أمام الزمالك، وتقييمه لأداء لاعبي الفريقين والمديرين الفنيين.

وقال ياسر ريان خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور: “مباراة القمة لم تكن في أفضل مستوياتها، والمهدي سليمان يتحمل مسؤولية الهدفين”.

وأضاف: “الزمالك لا يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي، ودفع مروان عطية لشيكو بانزا عادي”.

وتابع: “الحكم السلوفيني من أقل الحكام الذين أداروا مباريات القمة بين الأهلي والزمالك”.

وواصل: “محمد هاني قدم أفضل مستوياته مع الأهلي في مباراة القمة، وأشرف داري يستحق 5 من 10 بعد مستواه أمام الزمالك”.

وأضاف: “بداية توفيق محمد مع الأهلي جيدة، لكن نحتاج المزيد من الوقت للحكم عليه، وأكرم توفيق ومروان عطية ظهرا بمستوى جيد أمام الزمالك”.

وتابع: “إنتاج إمام عاشور أمام الزمالك كان قليلًا، ويستحق 3 من 10، وزيزو مش لاقي نفسه في الأهلي ويستحق 4 من 10”.

وواصل: “سفيان بن جديدة لم يقدم إضافة قوية للأهلي رغم حصوله على أكثر من فرصة، وقدراته عادية”.

وأضاف: “عموتة نجح في إدارة مباراة القمة، والحكم عليه بالنتائج، ويستحق 8 من 10”.

وتابع: “معتمد جمال مدرب جيد، لكنه لا ينجح في إدارة المباريات الكبيرة، وأخطأ في تشكيل مباراة القمة ويستحق 5 من 10”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “المهدي سليمان يتحمل مسؤولية هدفي الأهلي ويستحق صفر من 10.