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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يشيد بإنجازات الأهلي في كرة اليد: الخطيب حقق طفرة تاريخية ويستحق الإشادة

أمير هشام
أمير هشام
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي أمير هشام، بما حققه النادي الأهلي من إنجازات بارزة في قطاع كرة اليد، مؤكداً أن هذه النجاحات تُحسب لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ولإدارة النشاط الرياضي بقيادة خالد العوضي، وللراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي.

الأهلي

وقال أمير هشام عبر برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع على قناة مودرن MTI الفضائية، إن النادي الأهلي شهد طفرة واضحة خلال السنوات الماضية على مستوى فرق الصالات رجال وسيدات، مشيراً إلى أن فريق سيدات الأهلي لكرة اليد توج ببطولة أفريقيا دون أن يضم أي لاعبات من خارج مصر، في سابقة هي الأولى منذ عام 1979.

وأضاف أن الفريق حقق انتصاراً تاريخياً على نادي أول أغسطس الأنجولي، المعروف بتفوقه الكبير في فرق السيدات، مما أسهم في إيقاف الاحتكار الأنجولي أخيراً.

وأكد الإعلامي أن ما تحقق يُعد إنجازاً كبيراً للأهلي بعد تتويجه بالبطولتين رجال وسيدات، موضحاً أن إدارة النادي تستحق التهنئة على ما أنجزته خلال السنوات الأخيرة. 

وتابع قائلاً: «حان الوقت أن يحصل الكابتن الخطيب على الإشادة التي يستحقها. قد تكون هناك بعض السلبيات على مستوى فريق كرة القدم في الموسم الماضي، لكن إجمالاً حقق النادي العديد من البطولات المحلية والقارية على مدار السنوات الماضية».

واختتم أمير هشام بالتأكيد على أن بعض الأصوات كانت تعتقد أن الخطيب سيركز فقط على كرة القدم، إلا أن الأهلي أصبح في مكانة مختلفة تماماً على مستوى ألعاب الصالات، مما يعكس الرؤية الشاملة لإدارة النادي.

امير هشام الاهلي منتخب مصر الزمالك كرة اليد

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