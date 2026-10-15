تريزيجيه يخطف الأنظار أثناء أداء التمارين داخل الجيم

شارك محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر، ونادي الرياض في الدوري السعودي صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر تريزيجيه أثناء أداء التمارين الرياضية القوية من داخل صالة الجيم، بلياقة بدنية عالية.

وكان قد حقق فريق الرياض تعادلا قاتلا مع مضيفه الفيحاء بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في إطار الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

تقدم الفيحاء في الدقيقة 16 بأقدام لازارو فينيسيوس، وعدل النجم المصري محمود حسن تريزييجه النتيجة للرياض في الدقيقة 92.

ورفع الرياض رصيده إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما أصبح رصيد الفيحاء 7 نقاط في المركز الثاني عشر.