أضا: الزمالك يمتلك صورا وفيديوهات تثبت أحقية شيكوبانزا في ركلة جزاء أمام الأهلي

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن امتلاك نادي الزمالك صورًا ومقاطع فيديو تؤكد أحقية الأنجولي شيكو بانزا في الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة القمة أمام الأهلي، بعد تعرضه للدفع من مروان عطية داخل منطقة الجزاء.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «مسؤولي الزمالك أبدوا استياءهم من التبريرات التي ظهرت خلال الساعات الماضية بشأن عدم احتساب ركلة الجزاء، خاصة الحديث عن خروج الكرة من الملعب واحتسابها ضربة مرمى بناءً على إشارة الحكم المساعد».

وأشار أضا إلى أن الزمالك يمتلك أدلة مصورة، يؤكد من خلالها أن الحكم المساعد لم يرفع رايته ولم يشر إلى خروج الكرة من الملعب أو احتساب ضربة مرمى، على عكس ما جرى تداوله لتفسير عدم احتساب ركلة الجزاء.

وأضاف أضا، أن مسؤولي النادي يرون أن استناد بعض الحكام السابقين إلى وجود إشارة من الحكم المساعد بخروج الكرة من الملعب لتبرير القرار التحكيمي، يتعارض مع الأدلة التي يمتلكها النادي بشأن الواقعة.

وشدد أضا على أن الزمالك يتمسك بحقه في الواقعة، مطالبًا بوقف التبريرات التي لا تتفق، بحسب ما يؤكده النادي، مع حقيقة ما حدث داخل الملعب.

وأتم أضا ، أن الزمالك تقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام بشأن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة أمام الأهلي، في إطار سعي النادي للحصول على حقه.