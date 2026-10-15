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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شكاوى مرتقبة أمام النيابة.. لجنة تفتيش في الزمالك بسبب اختفاء أجهزة بلايستيشن

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن توجه لجنة تفتيش من وزارة الشباب والرياضة إلى نادي الزمالك، لمراجعة ملف اختفاء أجهزة «بلايستيشن»، وذلك عقب تلقي الوزارة شكوى من مسؤولين داخل النادي بشأن الواقعة.

الزمالك

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن الوزارة استجابت للشكوى المقدمة، وقررت إرسال لجنة للتفتيش داخل مقر النادي، للوقوف على تفاصيل الواقعة وفحص ملابساتها.

وأضاف أن هناك مذكرات وشكاوى أخرى يجري الإعداد لتقديمها إلى النيابة العامة، في إطار التحركات المتعلقة بالملف، مشيرًا إلى وجود حالة من الغضب داخل وزارة الشباب والرياضة إزاء ما يحدث داخل القلعة البيضاء.

وأوضح أن الأمر أثار تساؤلات داخل الوزارة بشأن وصول الوضع إلى حد إرسال لجنة تفتيش للتحقق من واقعة تتعلق بأجهزة البلايستيشن داخل النادي.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن لجنة التفتيش ستواصل عملها داخل نادي الزمالك، على أن تُعد تقريرًا شاملًا بنتائج أعمالها لعرضه على جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لاتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص.

الزمالك الاهلي منتخب مصر امير هشام وزارة الشباب والرياضة

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