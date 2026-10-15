مدرب فلسطين: الأهلي حسم القمة بالتفاصيل الصغيرة.. وهذه تفاصيل إصابة الدباغ

أكد إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، أن معسكر الصين الأخير حقق العديد من المكاسب الفنية للمنتخب، قبل الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس أمم آسيا.

منتخب فلسطين

وقال أبو جزر، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار"، المذاع عبر قناة «MBC مصر 2»، إن المعسكر كان مميزًا للغاية، وشهد خوض 3 مباريات أمام مدارس كروية مختلفة، وهو ما ساعد الجهاز الفني على تحقيق استفادة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي.

وأضاف أن المنتخب الفلسطيني سجل 11 هدفًا خلال المباريات الثلاث، وهو معدل جيد، مشيرًا إلى أن المعسكر أتاح الفرصة لاكتشاف لاعبين جدد ومنح الثقة للعناصر القديمة والجديدة، مؤكدًا أن الجهاز الفني وضع يده على نحو 80% من قائمة المنتخب التي ستخوض بطولة كأس أمم آسيا.

وتحدث المدير الفني لمنتخب فلسطين عن عودة الثنائي حامد حمدان وعدي الدباغ من الصين، موضحًا أن عودتهما تمت بشكل طبيعي بعد معسكر استمر لمدة 16 يومًا.

وأوضح أن ما حدث مع الثنائي كان أمرًا طارئًا يتعلق بهما على المستوى الشخصي، ولا يؤثر على عودتهما بصورة طبيعية، مؤكدًا أنهما لم يتعرضا لأي إصابات خلال فترة المعسكر، ومتمنيًا لهما الشفاء العاجل.

وعن مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، أشار أبو جزر إلى أن المستوى الفني كان أقل من المواجهات السابقة بين الفريقين، واصفًا المباراة بأنها كانت فقيرة فنيًا إلى حد كبير.

وأضاف أن مباريات الديربي تُحسم دائمًا بالتفاصيل الصغيرة، موضحًا أن الأهلي نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له وتسجيل هدفين، بينما لم يتمكن الزمالك من استغلال فرص حقيقية للتسجيل.

وشدد المدير الفني لمنتخب فلسطين على ارتباطه بمتابعة مباريات القمة، قائلًا إنه لم يفوّت أي مباراة بين الأهلي والزمالك منذ أن بدأ متابعة كرة القدم.

وتطرق أبو جزر إلى إصابة وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق، مؤكدًا أنه من اللاعبين المهمين والمؤثرين للغاية في صفوف المنتخب الفلسطيني، وأن غيابه يمثل خسارة للفريق خلال المرحلة الحساسة التي تسبق بطولة كأس أمم آسيا.

وأوضح أن وسام قدم أرقامًا جيدة بعد رحيله عن الأهلي وقبل تعرضه للإصابة، وكان قريبًا من تحقيق أرقام مميزة في الدوري الأمريكي، مؤكدًا أن وجوده مع المنتخب كان سيمثل إضافة قوية.

وأشار إلى أن نادي اللاعب أعلن عودته إلى الملاعب في شهر فبراير المقبل، معربًا عن أمله في تعافيه سريعًا واستعادة مستواه.

واختتم أبو جزر تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب الفلسطيني يمتلك مجموعة مميزة من المهاجمين، من بينهم أسد الحملاوي وعدي الدباغ، الهداف التاريخي للمنتخب، إلى جانب النبريص، مشددًا على وجود حلول هجومية متعددة، رغم التأثير الكبير لغياب وسام أبو علي.