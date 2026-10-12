فحص طبي وأشعة لــ آدم كايد قبل مواجهة الزمالك والجيش الرواندي

يخضع الفلسطيني آدم كايد، لاعب وسط الزمالك، لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات المقبلة، لتقييم الإصابة التي تعرض لها في الكتف قبل مباراة القمة أمام الأهلي، وتحديد مدى جاهزيته للاستحقاق الأفريقي المقبل.

ومن المنتظر أن تحسم نتائج الفحوصات إمكانية لحاق اللاعب بمواجهة الجيش الرواندي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في لقاء الذهاب، على أن تُقام مباراة العودة يوم السبت 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تأتي هذه التطورات بعد خسارة الزمالك أمام غريمه الأهلي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الفريق الأبيض في تجاوز آثار خسارة القمة سريعًا، والتركيز على المواجهة القارية المقبلة، من أجل العودة بنتيجة إيجابية من رواندا تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب، فيما ينتظر الجهاز الفني الاطمئنان على حالة آدم كايد قبل تحديد موقفه النهائي من المشاركة.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

يلتقي الزمالك مع الجيش الرواندي يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا، على أن تنطلق المباراة في الخامسة مساءً، وفقًا للموعد المعلن للمواجهة.