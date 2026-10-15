مدحت شلبي يكشف عن خطة الأهلي لتدعيم خط الدفاع يناير المقبل

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن تحرك النادي الأهلي لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية: «النادي الأهلي بدأ في البحث عن تدعيم خط الدفاع في يناير المقبل، في ظل عدم تجديد ياسر إبراهيم، عقده مع الفريق».

وأضاف: «الاختيار الأول للنادي الأهلي هو محمد عبد المنعم، هناك محاولات مع اللاعب لإقناعه بالعودة للأهلي ولكن رغبته هي الاستمرار في الاحتراف».

وتابع: «الأهلي بدأ في التحرك للتعاقد مع عمر فايد، المحترف في الدوري الإيطالي تحسبًا لعدم تجديد التعاقد مع ياسر إبراهيم».