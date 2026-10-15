قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم وفرص لسقوط أمطار على عدة مناطق
رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو
مصرع 18 طالباً ومُعلماً في حادث انهيار سقف بإحدى المدارس الباكستانية
هاري وميغان يستعدان لأول ظهور علني في بريطانيا منذ عودتهما
ضربت ابني بالقلم.. موظف يحرر محضرا ضد معلمة في مدرسة بالطالبية
أصوات من المحاجر.. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-10-2026 والقنوات الناقلة
إسطنبول تغرق.. 100 ملم من الأمطار تشل الحياة في التركية وقرارات عاجلة لوالي المدينة
بحضور الرئيس السيسي.. بث مباشر لحفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء حول المرحلة الثانية من خط سكة حديد الفردان–طابا
ضبط شخصين استخدما اسم شركات رش حشرات لطلب 120 ألف جنيه من فيلا بكمبوند في 6 أكتوبر
بـ 5.8 مليون دولار.. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا باكتتاب مصر في زيادة رأسمال «التنمية الدولية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-10-2026 والقنوات الناقلة

طرابزون
طرابزون
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الخميس 15-10-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة طرابزون سبور المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح مع كوبس الفنلندي في الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.


 

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
 

سالزبورج X ميلان – 7.45 مساء - beIN Sports HD 1

ليخ بوزنان X باير ليفركوزن – 7.45 مساء – beIN Sports XTRA 1

ليون X كريستال بالاس – 7.45 مساء - beIN Sports HD 1

سيليي X أمونيا نيقوسيا – 7.45 مساء - beIN Sports XTRA 1

سبارتا براج X ليلستروم – 7.45 مساء - beIN Sports HD 7

تورينسي X سندرلاند – 7.45 مساء - beIN Sports HD 4

يونيون سانت جيلواز X ريال سوسيداد – 7.45 مساء - beIN Sports HD 6

بورنموث X شتورم جراتس – 10 مساء - beIN Sports HD 4

بنفيكا X سيلتيك – 10 مساء - beIN Sports HD 5

سيلتا فيجو X يوفنتوس – 10 مساء - beIN Sports HD 1

دينامو زغرب X أندرلخت – 10 مساء - beIN Sports XTRA 2

فرينكفاروزي X فيكتوريا بلزن – 10 مساء

هوفنهايم X بشكتاش – 10 مساء - beIN Sports HD 3

مارسيليا X أولمبياكوس – 10 مساء - beIN Sports HD 2

إن إي سي نيميجين X ليفيسكي صوفيا – 10 مساء - beIN Sports XTRA 7

رين X أو أف آي كريتي – 10 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
كوبس X طرابزون سبور – 7.45 مساء - beIN Sports HD 3

سسكا صوفيا X موناكو – 7.45 مساء - beIN Sports HD 5

إيجناتيا X ميتيلاند – 7.45 مساء - beIN Sports XTRA 7

جينت X أي جي إف – 7.45 مساء - beIN Sports XTRA 8

هايدوك سبليت X أياكس – 7.45 مساء - beIN Sports HD 8

لوجانو X النجم الأحمر – 7.45 مساء

ميالبي X إنتر دي – 7.45 مساء - beIN Sports XTRA 6

باناثينايكوس X بوراك باينيالوكا – 7.45 مساء

آر إف إس X كايرات ألماتي – 7.45 مساء - beIN Sports XTRA 4

يونيفيرسيتاتيا كرايوفا X خيتافي – 4.45 مساء - beIN Sports XTRA 3

أتالانتا X بافوس – 10 مساء - beIN Sports HD 6

برايتون X كاونو زالجيريس – 10 مساء - beIN Sports HD 7

كوبنهاجن X سبورتنج براجا – 10 مساء - beIN Sports XTRA 3

فرايبورج X يابلونيك – 10 مساء - beIN Sports XTRA 1

هارتس X إف سي نوردسيايلاند – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفيصلي X الخلود – 4.40 مساء

الخليج X الفيحاء – 5.50 مساء

الحزم X الفتح – 6.15 مساء

طرابزو الدوري الاوروبي صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

نقيب الأطباء

نقيب الأطباء: اكتشفنا التحاق طلاب بكليات الطب بشهادات ثانوية من القسم الأدبي

الاهلي والزمالك

لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة

الارصاد الجويه

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. واضطراب الملاحة البحرية

سورة الملك قبل النوم

سورة الملك قبل النوم.. لماذا أوصى الرسول بالمداومة عليها كل ليلة؟

الاهلي والزمالك

جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي

الطفل

فيديو صادم.. سيدة تعتدي على رضيعها بطريقة مأساوية والأمن يفحص الواقعة

الدردير

بعد القاضية الأهلاوية.. عمرو الدردير يعلق على خسارة الزمالك لقب أفريقيا

ترشيحاتنا

سيارة كيا EV6 موديل 2026 الهاتشباك

مواصفات كيا EV6 الهاتشباك الجديدة موديل 2026

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يستعد لاقتناص واحدة من أقوى مزايا رسائل جوجل.. نظارات ميتا الذكية تثير مخاوف التجسس على المستخدمين

ايفنت

هواوي العالمية تستعرض هاتف نوفا الجديد ومنظومة متكاملة من الأجهزة الذكية

بالصور

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

العدس.. مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

بسنت شوقي تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير

بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير
بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير
بسنت شوقى تثير الجدل فى أحدث جسلة تصوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد