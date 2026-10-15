مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-10-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 15-10-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة طرابزون سبور المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح مع كوبس الفنلندي في الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
سالزبورج X ميلان – 7.45 مساء - beIN Sports HD 1
ليخ بوزنان X باير ليفركوزن – 7.45 مساء – beIN Sports XTRA 1
ليون X كريستال بالاس – 7.45 مساء - beIN Sports HD 1
سيليي X أمونيا نيقوسيا – 7.45 مساء - beIN Sports XTRA 1
سبارتا براج X ليلستروم – 7.45 مساء - beIN Sports HD 7
تورينسي X سندرلاند – 7.45 مساء - beIN Sports HD 4
يونيون سانت جيلواز X ريال سوسيداد – 7.45 مساء - beIN Sports HD 6
بورنموث X شتورم جراتس – 10 مساء - beIN Sports HD 4
بنفيكا X سيلتيك – 10 مساء - beIN Sports HD 5
سيلتا فيجو X يوفنتوس – 10 مساء - beIN Sports HD 1
دينامو زغرب X أندرلخت – 10 مساء - beIN Sports XTRA 2
فرينكفاروزي X فيكتوريا بلزن – 10 مساء
هوفنهايم X بشكتاش – 10 مساء - beIN Sports HD 3
مارسيليا X أولمبياكوس – 10 مساء - beIN Sports HD 2
إن إي سي نيميجين X ليفيسكي صوفيا – 10 مساء - beIN Sports XTRA 7
رين X أو أف آي كريتي – 10 مساء
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
كوبس X طرابزون سبور – 7.45 مساء - beIN Sports HD 3
سسكا صوفيا X موناكو – 7.45 مساء - beIN Sports HD 5
إيجناتيا X ميتيلاند – 7.45 مساء - beIN Sports XTRA 7
جينت X أي جي إف – 7.45 مساء - beIN Sports XTRA 8
هايدوك سبليت X أياكس – 7.45 مساء - beIN Sports HD 8
لوجانو X النجم الأحمر – 7.45 مساء
ميالبي X إنتر دي – 7.45 مساء - beIN Sports XTRA 6
باناثينايكوس X بوراك باينيالوكا – 7.45 مساء
آر إف إس X كايرات ألماتي – 7.45 مساء - beIN Sports XTRA 4
يونيفيرسيتاتيا كرايوفا X خيتافي – 4.45 مساء - beIN Sports XTRA 3
أتالانتا X بافوس – 10 مساء - beIN Sports HD 6
برايتون X كاونو زالجيريس – 10 مساء - beIN Sports HD 7
كوبنهاجن X سبورتنج براجا – 10 مساء - beIN Sports XTRA 3
فرايبورج X يابلونيك – 10 مساء - beIN Sports XTRA 1
هارتس X إف سي نوردسيايلاند – 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفيصلي X الخلود – 4.40 مساء
الخليج X الفيحاء – 5.50 مساء
الحزم X الفتح – 6.15 مساء