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بـ 5.8 مليون دولار.. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا باكتتاب مصر في زيادة رأسمال «التنمية الدولية»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بقيمة 5.81 مليون دولار.. الجريدة الرسمية تنشر قرار اكتتاب مصر في هيئة التنمية الدولية

الرئيس عبد الفتاح السيس
الرئيس عبد الفتاح السيس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 217 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، بقيمة 5 ملايين و810 آلاف دولار أمريكي، وذلك وفقًا لقرار مجلس محافظي الهيئة رقم 244.


ونص القرار، الصادر في 18 مايو 2026، على الموافقة على الاكتتاب مع التحفظ بشرط التصديق، وذلك بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور وموافقة مجلس الوزراء.


ووافق مجلس النواب على القرار خلال جلسته المنعقدة في 14 يوليو 2026، كما صدّق عليه رئيس الجمهورية في 20 يوليو من العام نفسه.


وفي هذا السياق، أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، القرار رقم 29 لسنة 2026، بشأن نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية.


وصدر قرار وزير الخارجية في 14 سبتمبر 2026، متضمنًا نشر القرار الجمهوري الخاص بموافقة مصر على الاكتتاب في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، بقيمة 5.81 مليون دولار أمريكي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي جمهورية مصر العربية اكتتاب جمهورية مصر العربية

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