قرارات جديدة من وزير الداخلية بإبعاد أجانب خارج البلاد

نشرت الجريدة الرسمية قرارات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإبعاد 5 أجانب من جنسيات مختلفة خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك بموجب 3 قرارات وزارية حملت أرقام 1505 و1506 و1507 لسنة 2026.

قرارات وزير الداخلية بإبعاد أجانب خارج البلاد

ونص القرار رقم 1505 لسنة 2026 على إبعاد مواطن أردني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما تضمن القرار رقم 1506 لسنة 2026 إبعاد 3 أجانب، بينهم مواطن روسي ومواطنان أوزبكيان.

وشمل القرار رقم 1507 لسنة 2026 إبعاد مواطن أوزبكي آخر خارج البلاد للأسباب ذاتها.

تنفيذ قرارات الإبعاد

وجاءت القرارات الثلاثة، الصادرة في 2 سبتمبر 2026، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وبناءً على مذكرات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بشأن طلب إبعاد المذكورين.

وكلف وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرارات، مع نشرها في الوقائع المصرية.