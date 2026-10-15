الشناوي يقترب من حراسة مرمى الأهلي في الكونفدرالية

اقترب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي من الدخول للتشكيل الأساسي للفريق أمام منافسه كيتارا الأوغندي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحاول الحسين عموته المدير الفني للنادي الأهلي استغلال تألق وخبرات الشناوي مع مصطفى شوبير خلال الفترة الماضية للاستفاده منهما وإراحة بعضهما في المباريات حتى لا يتعرض أحدهم للإصابة

موعد مباراة الأهلي

وتترقب جماهير الأهلي انطلاقة فريقها في البطولة القارية، وسط تطلعات لمواصلة المنافسة على الألقاب الأفريقية، في ظل أهمية الخروج بنتيجة تمنح الفريق أفضلية قبل مواجهة الإياب، التي تقام على إستاد القاهرة الدولي بحضور جماهيره.

تقام مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي يوم السبت 17 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب هويما سيتي في أوغندا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت نفسه في مكة المكرمة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على خوض لقاء العودة بأفضلية.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة إلى الأهلي، الذي يتطلع إلى بداية قوية في مشواره القاري، وتجنب التعثر في المواجهة الأولى، خصوصًا أن اللعب خارج الأرض يفرض تحديات تتعلق بأجواء الملعب وطبيعة المنافس ودعم الجماهير المحلية.

وكان كيتارا الأوغندي قد حجز مقعده في دور الـ32 بعد تخطي مقديشو سيتي الصومالي في الدور التمهيدي، ليضرب موعدًا مع الأهلي في مواجهة تمثل اختبارًا مهمًا للفريقين.