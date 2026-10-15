شوبير يحسم الجدل بشان تعيين مدرب عام أجنبي في الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة اقتراب نادي الزمالك من تعيين مدرب عام أجنبي في الجهاز الفني للفريق.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إن فكرة تعيين مدرب عام أجنبي في الجهاز الفني للزمالك مطروحة.

وتابع: "إبراهيم صلاح المدرب العام الحالي للزمالك كان لديه مشكلة إيقاف في نادي جي، كما أن اللقاء الذي أداره كمدير فني للزمالك أمام زد في كأس الرابطة تعرض للطرد، وفي مباراة الأهلي طرد أيضا".

وتابع: "هذه الأمور ملهاش لازمة يا كابتن إبراهيم، وما حدث جعل مسؤولي الزمالك يفكرون في تعيين مدرب عام أجنبي بدلا من إبراهيم صلاح".

وأكمل:" فكرة تعيين مدرب عام أجنبي مع مدير فني مصري، تبدو غريبة، لكن من وجهة نظري الشخصية، أن هذا الأمر قد يكون مقدمة لتغيير المدير الفني".