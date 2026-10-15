شوبير: صن داون هو الأقوى في أفريقيا حاليا

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق أن فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي هو الأقوى في قارة إفريقيا خلال الفترة الحالية.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي أن الأهلي هو أحد أكبر أندية القارة لكنه ابتعد مؤقتًا عن صدارة المشهد الإفريقي، مشددا أن فريق صن داونز قوي على المستوى الفني والإداري

وأضاف: “الأهلي قوة عظمى رهيبة، لكنه ترك عرش إفريقيا مؤقتًا لفريق صن داونز الجنوب إفريقي”.

وتابع: “الفريق الأقوى حاليًا في إفريقيا هو صن داونز، لديه إدارة ولاعبون مميزون ومدير فني جيد، كذلك الترجي الرياضي التونسي قوي، وهذا فيما يخص دوري أبطال إفريقيا”.