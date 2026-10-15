عدلي القيعي: الزمالك فريق كبير وبيتعمله حساب في أي وقت

أكد عدلي القيعي أن فوز النادي الأهلي على الزمالك كان مقنعًا، رغم عدم الاستمتاع بالمباراة من الناحية الفنية، مشيرًا إلى أن المواجهة كانت متكافئة إلى حد كبير، وحسمتها المهارات الفردية للاعبي الفريقين.

وقال القيعي، خلال استضافته في برنامج «اللعيب» على قناة «MBC مصر»، ردًا على سؤال الإعلامي مهيب عبد الهادي بشأن مدى إقناعه بفوز الأهلي على الزمالك: «فوز مقنع جدًا! هو الزمالك ده نادي قليل؟ يعني أنا لما أكسب الزمالك يبقى فوز غير مقنع تحت أي ظرف من الظروف؟».

وأضاف: «وبعدين، هو كان وان سايد جيم للزمالك وأنا خطفت جولين؟ دي مباراة تكاد تكون متكافئة، حسمتها المهارات الفردية».

وأوضح القيعي أن المباراة لم تكن ممتعة من الناحية الفنية، بسبب التحفظ التكتيكي من الفريقين، قائلًا: «المباراة مش ممتعة فنيًا؛ لأن من الناحية التكتيكية والخططية، الفرقتين عاملين حساب بعض، وفي الآخر هما 11 راجل في الملعب».

وتابع: «ما تقوليش إن سكواد الأهلي بـ25 وسكواد الزمالك بـ14، إنما في الملعب 11 لاعب»، مؤكدًا أن الزمالك فريق كبير، وله تاريخ يجعله محل حساب وتقدير في أي وقت.

وشدد القيعي على رفضه اعتبار المباراة ممتعة فنيًا فقط في حال خسارة الأهلي، مؤكدًا أن الفوز على منافس بحجم الزمالك يستحق الاحتفال، حتى لو لم تكن المباراة على المستوى الفني المنتظر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي تستمتع بالفوز على الزمالك، رغم غياب المتعة الفنية عن اللقاء، مستشهدًا بمباراة كرة اليد التي حسمها الأهلي بعد وقت إضافي، قائلًا إن الفوز يظل مصدرًا للسعادة، خاصة عندما يتحقق أمام فريق كبير وصاحب مدرسة رياضية مثل الزمالك.