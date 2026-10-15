إبراهيم عبد الجواد: الأهلي يفرض سيطرته على إفريقيا في كرة اليد

أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن النادي الأهلي يعيش عصره الذهبي في كرة اليد، مشيدًا بالإنجازات التي يحققها الفريق، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، عقب الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن من ينكر تفوق الأهلي في كرة اليد خلال الفترة الحالية لا يتسم بالإنصاف أو الموضوعية، مشيرًا إلى أن الفريق يواصل فرض سيطرته على البطولة الإفريقية وتحقيق الإنجازات المتتالية.

وأضاف أن المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك جاءت بسيناريو مثير يشبه نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عام 2020، الذي حسمه الأهلي بهدف محمد مجدي أفشة الشهير «القاضية ممكن»، موضحًا أن محمد بسيوني «مودي» لعب دور البطولة هذه المرة بعدما سجل الهدف القاتل الذي منح الفريق الأحمر اللقب.

وأشار عبد الجواد إلى أن فوز الأهلي في ديربي كرة اليد يعزز من سيطرة النادي على المواجهات الكبرى، مؤكدًا أن تفوق الفريق الأحمر امتد من كرة القدم إلى كرة اليد، قائلًا إن القاهرة حمراء وإفريقيا حمراء بفضل ما يقدمه لاعبو الأهلي.

الأهلي يتوج بدوري أبطال إفريقيا لكرة اليد على حساب الزمالك

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، بلقب دوري أبطال إفريقيا، المقامة منافساتها حاليًا في أنجولا، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 ألقاب في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بينما يتصدر الزمالك قائمة الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 12 لقبًا، رغم خسارته المباراة النهائية أمام غريمه التقليدي.