خالد طلعت: بيراميدز أصبح القطب الثاني للكرة المصرية بدلًا من الزمالك

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت أن نادي بيراميدز أصبح القطب الثاني للكرة المصرية بدلًا من الزمالك، مستندًا إلى أرقام ونتائج المواجهات المباشرة بين الأهلي وكل من الزمالك وبيراميدز.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "حقيقة واقعية بيراميدز أصبح هو القطب الثاني للكرة المصرية وليس الزمالك .. أرقام ونتائج المواجهات المباشرة بين الاهلي والزمالك وبين الاهلي وبيراميدز هي اللي بتقول كده مش أنا".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كان الأهلي قد حقق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة القمة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.