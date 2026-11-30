ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم الشروع في عمرة ثانية دون الحلق أو التقصير في الأولى؟ فقد قام رجل بأداء مناسك العمرة كلّها، وتحلَّل بعد الطواف والسعي، ولم يتحلَّل بالحلق أو التقصير، ثم شرع في أداء عمرة ثانية، وقد أخبره أحد الناس بأنه يجب عليه دم (شاة)، فاشترى صكًّا بذلك، فما مدى صحة عمرته الأولى؟ وهل تجب عليه كفارة غير صك الدم؟

وقالت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: شروع الرجل المذكور في عمرة ثانية مباشرة بعد الإحرام أول مرة من الميقات والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة في العمرة الأولى، وتحلُّله بذلك، تاركًا الحلقَ أو التقصيرَ -يوجب عليه الدم؛ لتركه واجبًا من واجبات العمرة الأُولى، وهو الحلق أو التقصير بعد الانتهاء من السعي، ويجزئه في هذا الدم الواجب عليه شراء الصك، وعمرتاه صحيحتان شرعًا.

التوفيق لأداء العمرة

وأكدت دار الإفتاء أن مِن أجَلِّ النِعَمِ التي ينعم الله عزَّ وجلَّ بها على عباده التوفيق لأداء العمرة؛ لما فيها من إطاعة أمر الله، وتكفير الذنوب وإجابة الدعاء، ولذا حَثَّ الشرعُ الشريف على العمرة، ورغَّب في أدائها، فقال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196].

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَاجُّ إِلَى بَيتِ اللهِ، وَالْمُعتَمِرُ، وَفْدُ اللهِ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ» أخرجه الإمام ابن ماجه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَينَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» متفق عليه.

وأوضحت أن تكرار العمرة عمومًا أمر جائز نص عليه جمهور الفقهاء من: الحنفية، وقولُ جماعةٍ مِن أئمة المالكية كمُطَرِّفٍ، وابنِ المَوَّازِ، والشافعية، والحنابلة، وهو المروي عن أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب، وابنِ عُمر، وابنِ عباس، وأنس، وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهم، وعطاء، وطاوس، وعكرمة، وغيرهم.