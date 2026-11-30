سجل سعر الدولار اليوم تراجعًا أمام الجنيه المصري في البنوك، إذ سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك المركزي المصري 54.56 جنيه للشراء و54.69 جنيه للبيع، مع اختلافات طفيفة بين أسعار البنوك في نهاية التعاملات.



سعر الدولار اليوم في البنوك

تحرك سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الأحد، مع تسجيل مستويات متقاربة لدى عدد من البنوك الحكومية والخاصة، فيما جاءت الأسعار المعلنة في البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

54.56 جنيه للشراء.

54.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

54.57 جنيه للشراء.

54.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

54.57 جنيه للشراء.

54.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

54.58 جنيه للشراء.

54.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

54.57 جنيه للشراء.

54.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

54.55 جنيه للشراء.

54.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

54.57 جنيه للشراء.

54.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

54.57 جنيه للشراء.

54.67 جنيه للبيع.

تحركات سعر الدولار أمام الجنيه بختام تعاملات الأحد

أظهرت أسعار الدولار في البنوك المصرية تباينًا محدودًا في مستويات الشراء والبيع، مع تسجيل بنك التعمير والإسكان أقل سعر للشراء والبيع بين البنوك المذكورة، بينما جاء البنك التجاري الدولي عند مستويات أعلى نسبيًا في سعر الشراء.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 54.56 جنيه للشراء و54.69 جنيه للبيع، فيما استقر السعر في عدد من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك القاهرة والمصرف المتحد، عند 54.57 جنيه للشراء و54.67 جنيه للبيع.

وتعكس الأسعار المعلنة في ختام تعاملات الأحد تحركات العملة الأمريكية أمام الجنيه، مع استمرار متابعة المتعاملين تطورات سوق الصرف وأسعار العملات الأجنبية في البنوك، خاصة مع اختلاف مستويات الشراء والبيع بين المؤسسات المصرفية.

احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 57.5 مليار دولار

بالتزامن مع متابعة سعر الدولار اليوم، ارتفع صافي الاحتياطي الدولي في مصر إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 57.35 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام نفسه، بزيادة شهرية بلغت نحو 152 مليون دولار.



صافي الاحتياطي الدولي يرتفع 7.43 مليار دولار خلال عام

حقق صافي الاحتياطي الدولي في مصر زيادة بنحو 7.43 مليار دولار خلال 12 شهرًا، مقارنة بمستواه البالغ نحو 50.07 مليار دولار في أكتوبر 2025، ليسجل 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بمعدل نمو بلغ 14.8%.

كما ارتفع الاحتياطي منذ بداية عام 2026 بنحو 4.75 مليار دولار، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025، عندما سجل قرابة 52.75 مليار دولار.

تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 33.9 مليار دولار

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال أول 8 أشهر من عام 2026، بعدما زادت بنسبة 27.2% لتصل إلى نحو 33.9 مليار دولار، مقابل 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال أغسطس 2026 بنسبة 21.7%، لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال أغسطس 2025.

تحويلات المصريين بالخارج تسجل 47.3 مليار دولار خلال العام المالي

على مستوى العام المالي، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، محققة زيادة بنسبة 29.6%.

كما سجلت التحويلات خلال عام 2025 تدفقات قياسية هي الأعلى على الإطلاق، بعدما ارتفعت بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.