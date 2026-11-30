قال النائب محمد أبو العينين، إن الاقتصاد المصري واجه سلسلة من التحديات والأزمات المتلاحقة، بداية من تداعيات أحداث الربيع العربي، مرورًا بجائحة كورونا والتطورات التي أثرت على الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس على معدلات النمو والطموحات الاقتصادية للدولة.

وأضاف، خلال كلمته بقمة «بناء المستقبل مصر»، أن الاقتصاد المصري كان يحقق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 6%، وكانت هناك طموحات للوصول إلى معدلات نمو تبلغ 10%، لافتًا إلى أن الاقتصاد يحقق حاليًا معدل نمو يبلغ 5.1%.

استمرار الاقتصاد المصري

وأكد أن استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات النمو رغم هذه التحديات يعكس قوته وقدرته على الصمود، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال والصناعة في مصر يمتلكون القدرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية عندما تتوافر الرؤية والفرص المناسبة.