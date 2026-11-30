قال النائب محمد أبو العينين، إن جذب الاستثمارات يحتاج إلى مفهوم أوسع للبنية الأساسية، لا يقتصر على الطرق والمرافق والمنشآت، وإنما يمتد إلى بناء العقول وتنمية الإبداع وتطوير الخدمات المصاحبة للاستثمار.

توافر العمالة الماهرة والمدربة

وأوضح، خلال كلمته بقمة «بناء المستقبل مصر»، أن المستثمر يحتاج إلى منظومة رقمية متطورة تمكنه من إنجاز إجراءاته والتواصل مع الجهات المعنية دون إهدار الوقت، إلى جانب توافر العمالة الماهرة والمدربة على التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن كفاءة العامل ووعيه بقيمة الوقت وتكلفة الإنتاج يمثلان عنصرًا أساسيًا في تحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على ضرورة أن تكون مؤسسات الدولة قادرة على التعامل السريع مع مشكلات المستثمرين وتقديم الحلول اللازمة لها.

سرعة الفصل في المنازعات

وأكد أهمية سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة، باعتبارهما من العناصر المهمة التي تمنح المستثمر الثقة والقدرة على اتخاذ قرارات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن البنية الأساسية الحقيقية للاستثمار تشمل كفاءة المؤسسات والموارد البشرية وسرعة الإجراءات وجودة الخدمات.