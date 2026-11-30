قال النائب محمد أبو العينين، إن الساحل الشمالي يمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى مركز استثماري وصناعي متكامل يخدم الأسواق الأوروبية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي المتميز وقربه من القارة الأوروبية، التي تبحث عن مناطق جديدة لتوطين الصناعات المستقبلية وإقامة المشروعات الاستثمارية.

التحولات الاقتصادية العالمية

وأوضح، خلال كلمته بقمة «بناء المستقبل مصر»، أن أوروبا تحتاج إلى مناطق تتوافر فيها العمالة المدربة والبنية الأساسية المناسبة لإقامة الصناعات الحديثة، وهو ما يتيح أمام مصر فرصة مهمة لجذب استثمارات نوعية والاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.

النشاط السياحي التقليدي

وأضاف أن الرؤية المقترحة للساحل الشمالي يجب أن تتجاوز النشاط السياحي التقليدي، لتشمل إقامة مشروعات للطاقة الشمسية، ومدن ذكية، ومراكز للأعمال، وفنادق، ومناطق متخصصة في الخدمات المرتبطة بالتجارة الدولية.

ممارسة الأنشطة التجارية والخدمية

وأشار إلى إمكانية التوسع في إقامة المناطق الحرة ومناطق الخدمات الدولية، بما يسمح باستقطاب الشركات العالمية وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة التجارية والخدمية، فضلًا عن إنشاء تجمعات اقتصادية تستفيد من موقع مصر الاستراتيجي.

وأكد أن مشروعات الطاقة الشمسية تمثل أحد المجالات الواعدة، في ظل ما تتمتع به مصر من معدلات مرتفعة لجودة الإشعاع الشمسي، وهو ما يتيح فرصًا للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة وربطها بالمشروعات الصناعية والخدمية.

نقلة جديدة في خريطة الاستثمار المصرية

وشدد على أن تنفيذ هذه الرؤية من شأنه إحداث نقلة جديدة في خريطة الاستثمار المصرية، وتقديم رسالة مختلفة إلى العالم بشأن قدرة مصر على استضافة الصناعات المستقبلية والمشروعات الدولية الكبرى، والاستفادة من موقعها في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.