قال النائب محمد أبو العينين، إن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لإعداد جيل جديد من الشباب القادر على العمل في الصناعات المستقبلية، مؤكدًا أهمية إطلاق برامج تدريبية متخصصة تستهدف تأهيل العمالة المصرية وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مقترحًا تدريب 5 آلاف شاب على نفقة الدولة في مختلف المجالات الصناعية والسياحية والتكنولوجية.

عدم الاكتفاء بتخريج دفعات جديدة

وأوضح، خلال كلمته بقمة «بناء المستقبل مصر»، أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في المصانع والمشروعات والبنية التحتية، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة واضحة للاستفادة من الشباب الذين يجري تدريبهم، وعدم الاكتفاء بتخريج دفعات جديدة دون توفير فرص عمل حقيقية لهم.

وأضاف أن مصر تمتلك 128 جامعة، وهو ما يمثل قاعدة تعليمية وبشرية كبيرة يمكن الاستفادة منها في إعداد الكوادر المؤهلة لمتطلبات الاقتصاد الحديث، لافتًا إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية توظيف خريجي الجامعات وتسويق الكفاءات المصرية في الأسواق العالمية.

مؤسسات التدريب والقطاع الخاص

وأشار إلى أن الصناعات المستقبلية تحتاج إلى عمالة تمتلك مهارات تكنولوجية وقدرات إنتاجية متطورة، وهو ما يتطلب الربط بين الجامعات ومؤسسات التدريب والقطاع الخاص، حتى يكون تأهيل الشباب مرتبطًا باحتياجات المستثمرين الفعلية.

قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا

وأكد أن مصر تستطيع تحويل هذه الطاقات البشرية إلى ميزة تنافسية، من خلال إعداد كوادر مدربة قادرة على العمل في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا، بما يدعم جذب الاستثمارات ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.