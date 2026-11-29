شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا على ما وصفهم بالمشككين في مؤسسات الدولة، متهمًا إياهم بشن حملات ممنهجة وتصفية حسابات واستغلال سياسي، على خلفية الجدل المثار بشأن حادث سقوط الضحايا والمصابين.

ونشر أحمد موسى تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أعرب خلالها عن استيائه من تحول الحادث إلى ساحة للجدل والتشكيك في مؤسسات الدولة، متسائلًا عما إذا كانت هناك دولة أخرى تتحول فيها مثل هذه الحوادث إلى ما وصفه بـ«السيرك»، والتشكيك في منظومات الدولة ومؤسساتها.

وقال موسى إن مصر تواجه حملات ممنهجة وتصفية حسابات واستغلالًا سياسيًا، إلى جانب التشكيك في ذمم الآخرين، مضيفًا أن هناك من يعيشون على ما وصفه بخراب البلد.

وأكد الإعلامي أن الحفاظ على مصر ومؤسساتها مسؤولية الجميع، قائلًا: «معندناش حاجة غير بلدنا»، مشددًا على أهمية كشف ما وصفهم بالمشككين.

كما اتهم موسى بعض الأطراف بالتسبب في منع دخول تبرعات جديدة لصالح أسر الضحايا والمصابين، معتبرًا أن المبالغ التي جرى جمعها كان من الممكن أن تتضاعف خلال اليوم، بما يوفر دعمًا أكبر للمتضررين من الحادث.

واختتم أحمد موسى تدوينته بالتعبير عن غضبه من هذه المواقف، قائلًا: «منهم لله».