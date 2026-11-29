عقد قصر ثقافة حاجر العديسات لقاء بعنوان "الأقصر المدينة الفريدة"، ضمن فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالعيد القومي للمحافظة.

شارك في اللقاء كل من الباحث سيد صدقي، والشاعر وليد الضوي، وشهد حضور لفيف من المثقفين.

واستهل سيد صدقي اللقاء بالحديث عن معالم المدينة الفريدة وتاريخها العريق ومكانتها الحضارية، وما تزخر به من إرث تاريخي وثقافي يمثل أحد أبرز ملامح الهوية المصرية.

من ناحيته، تحدث الشاعر وليد الضوي عن تاريخ الاحتفال بالعيد القومي للأقصر، مؤكدا أهمية الحفاظ على التراث والتعريف بعظمة الحضارة المصرية، ودور الوعي الثقافي في ترسيخ الانتماء وتعزيز الاعتزاز بتاريخ الوطن.

وتواصلت الفعاليات مع مجموعة من الأنشطة الفنية، تضمنت ورشة لتعليم الرسم والتلوين، وأخرى للمشغولات اليدوية، إلى جانب عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أشرف شبيب، ومعرض للكتاب ضم إصدارات متنوعة لهيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة.

نفذ صالون الثقافة الجماهيرية من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الأقصر، واختتمت الفعاليات بإلقاء مجموعة من القصائد الشعرية التي احتفت بمدينة الأقصر، وعبرت عن مكانتها في الوجدان المصري، منها قصيدة "أعيديني" للشاعر وليد الضوي، وقصيدة "بلادي" للشاعر يحيى بحر.