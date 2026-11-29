أكد الدكتور سعيد عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية والمنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن هناك حالات لا يجوز فيها التصالح أو تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، في مقدمتها الأراضي الفضاء غير المستغلة، موضحًا أن فلسفة التقنين تستهدف الحفاظ على الاستثمارات القائمة وأموال المواطنين.

وأوضح "عبد الخالق" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الأحد، أن من بين شروط تقنين وضع اليد أن تكون الأرض مقامًا عليها نشاط أو استثمار قائم ومستقر قبل 15 أكتوبر 2023، وألا تكون من الأراضي التابعة للقوات المسلحة أو الجهات صاحبة الولاية التي تحظر قوانينها تقنين أوضاع وضع اليد.

وأضاف أنه بخلاف هذه الحالات، يخضع طلب التقنين لجميع المراحل والإجراءات التي تحددها لجان التقنين المختصة، وصولًا إلى تحرير العقد، مشيرًا إلى أن القانون أتاح أربعة أشكال للتعامل على الأراضي، تشمل التملك، والإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، والترخيص بالانتفاع.

وأشار إلى أن إجراءات السداد لا تشترط دفع كامل قيمة التصالح دفعة واحدة، إذ يمكن للمواطن سداد 25% من القيمة، مع إتاحة نظام التقسيط وفقًا للضوابط المقررة.

وأوضح أن المحافظات التي تمتلك ظهيرًا صحراويًا، خاصة محافظات الصعيد والبحيرة، تشهد حالات متعددة من التعديات على أملاك الدولة، كما تعد من أكثر المحافظات التي سجلت إقبالًا على التقدم بطلبات تقنين الأوضاع.