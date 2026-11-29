نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها هل تجب الزكاة على أرباح البنوك المستخدمة في نفقات المنزل؟ وحكم صبغ شعر الرأس باللون الأسود وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

حكم إخراج الزكاة من أرباح البنوك التي يعتمد عليها الشخص في الإنفاق

في البداية، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم إخراج الزكاة من أرباح البنوك التي يعتمد عليها الشخص في الإنفاق على معيشة أسرته، موضحًا أن الأصل هو إخراج زكاة المال بنسبة 2.5% من إجمالي المال عند بلوغه النصاب ومرور حول قمري عليه، مع وجود رخصة عند الحاجة لمن يعتمد على العائد في نفقات معيشته.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن حول الزكاة يبدأ من تاريخ بلوغ المال النصاب، وليس بالضرورة مع بداية السنة الميلادية أو الهجرية، مشيرًا إلى أن النصاب يُقدّر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغ المال هذا المقدار بدأت السنة التي تجب الزكاة عند اكتمالها.

وأضاف أن صاحب المال، عند حلول موعد الزكاة، ينظر إلى إجمالي ما يملكه، فإذا كان المال لا يزال بالغًا النصاب، وجب إخراج 2.5% من إجمالي المبلغ، وهو ما يُعرف بربع العشر.

وأشار إلى أنه إذا كان الشخص يعتمد بصورة أساسية على أرباح البنك في نفقات المنزل، أو كان دخله الآخر لا يكفي لتغطية احتياجاته، فقد أجاز بعض الفقهاء، وهو ما تفتي به دار الإفتاء عند الحاجة أو الضرورة، إخراج الزكاة بنسبة 10% من إجمالي الأرباح السنوية بدلًا من حسابها على أصل المال.

وضرب مثالًا توضيحيًا بأن من يحصل على أرباح سنوية قدرها 50 ألف جنيه، تكون الزكاة المستحقة وفق هذا الرأي 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن الحساب يكون على إجمالي الأرباح التي حصل عليها خلال العام، وليس على المبلغ المتبقي منها بعد الإنفاق.

وأكد الدكتور محمود شلبي أن الأصل هو إخراج 2.5% من إجمالي المال عند توافر شروط الزكاة، أما من لا يكفي دخله لتغطية نفقاته ويعتمد على أرباح البنك في معيشته، فيمكنه الأخذ بالرأي الذي يجيز إخراج 10% من إجمالي الأرباح السنوية عند الحاجة.

ما حكم صبغ شعر الرأس باللون الأسود؟

وفي فتوى أخرى، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم صبغ شعر الرأس باللون الأسود، وما إذا كان ذلك محرمًا شرعًا أم مكروهًا، موضحًا أن المسألة محل خلاف بين الفقهاء، وأن الحكم يختلف بحسب حال الشخص ونيته من الصبغ.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أن صبغ الشعر بالنسبة للنساء جائز شرعًا، باعتباره من أمور الزينة التي أُبيحت للمرأة، ولا حرج عليها في ذلك.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم صبغ الرجال شعرهم باللون الأسود، حيث ذهب بعضهم إلى التحريم، مستندين إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بشأن والد سيدنا أبي بكر الصديق: «وجنبوه السواد»، بينما ذهب فريق آخر إلى الكراهة، باعتبار أن النهي لا يفيد التحريم القطعي في هذه المسألة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن فريقًا من الفقهاء يرى جواز الصبغ باللون الأسود، مستدلين بأن بعض الصحابة كانوا يصبغون شعرهم به، وهو ما يجعل المسألة من المسائل الخلافية التي تعددت فيها آراء أهل العلم.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحكم يرتبط بحاجة الإنسان وقصده من الصبغ، موضحًا أن من أراد صبغ شعره باللون الأسود دون قصد الغش أو التدليس، خاصة في حالات التقدم للزواج أو محاولة إظهار سن أصغر من العمر الحقيقي، فلا حرج عليه في ذلك، ويكون الصبغ جائزًا شرعًا.

هل يجوز حساب الديون القديمة بسعر الذهب لتعويض الدائن؟

وفي الختام، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم سداد دين قديم بقيمته الأصلية بعد مرور 15 عامًا، أم يجوز احتساب الزيادة وفقًا لسعر الذهب لتعويض الدائن عن الضرر الذي لحق به نتيجة مماطلة المدين، رغم قدرته المالية على السداد.

وأوضح الدكتور علي فخر، خلال تصريح له، أن مماطلة المدين القادر على السداد تُعد ظلمًا، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم»، مؤكدًا أن الشريعة شددت على ضرورة الوفاء بالديون وعدم تأخيرها مع القدرة على السداد.

الأصل في رد الديون

وأشار أمين الفتوى إلى أن الأصل في الديون هو رد المبلغ المتفق عليه، ولا يجوز للدائن أن يفرض من تلقاء نفسه زيادة على قيمة الدين بحجة ارتفاع سعر الذهب أو تغير قيمة العملة، موضحًا أن الجهات المختصة هي صاحبة الحق في الفصل في النزاعات وتحديد ما يستحقه كل طرف، ولا يجوز للأفراد أن يقرروا من جانب واحد تغيير قيمة العملة أو فرض التزامات مالية إضافية.

وأضاف أن توثيق الديون من الأمور التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية لحفظ الحقوق ومنع النزاعات، مستشهدًا بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ»، لافتًا إلى أن عدم توثيق الدين قد يصعّب على صاحبه إثبات حقه واللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة به.

وفيما يتعلق بتعويض الدائن عن الضرر الناتج عن المماطلة، أوضح فخر أنه إذا اتفق الطرفان بالتراضي على تسوية الدين وفق القيمة الحالية للذهب، فلا مانع من ذلك، كما يجوز للمدين أن يقدم زيادة على أصل الدين من تلقاء نفسه، باعتبارها هبة أو مكافأة للدائن على صبره، دون أن تكون مشروطة مسبقًا عند الاقتراض.

وشدد على أن الزيادة التي يقدمها المدين طواعية تختلف عن الزيادة المشروطة عند إنشاء الدين، لأن الزيادة المتفق عليها مسبقًا مقابل القرض تدخل في باب الربا، أما الهدية التي يقدمها المدين بمبادرة منه، دون شرط أو اتفاق سابق، فلا حرج فيها.

وأكد أمين الفتوى أن الدائن لا يستطيع إلزام المدين بدفع مبلغ أكبر من أصل الدين لمجرد تقديره أنه تعرض للضرر، إلا من خلال حكم قضائي يفصل في النزاع ويقدر التعويض المستحق، موضحًا أن الطريق القضائي متاح لمن يرى أنه تضرر من المماطلة، وأن الفصل في مثل هذه المطالبات يكون من اختصاص القضاء.