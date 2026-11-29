كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، وصول إجمالي المبالغ التي جرى تحويلها إلى الحساب المخصص لتلقي المساهمات والتعويضات ودعم ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق إلى نحو 430 مليون جنيه، خلال 3 أيام فقط.

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعويضات ضحايا حادث الوراق

وقال عادل، خلال مداخلة تلفزيونية، إن وزيرة التضامن الاجتماعي أوضحت خلال المؤتمر الصحفي أن إجمالي المساهمات بلغ هذا الرقم، مشيرًا إلى أنه يعكس حجم التضامن الشعبي ومعدن الشعب المصري، ومشاركة رجال الأعمال والمجتمع المدني وجميع المساهمين في تقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين خلال أيام محدودة.

وأضاف أن التعويضات المعلنة تبلغ 7 ملايين و125 ألف جنيه في حالة الوفاة والعجز الكلي، على أن يجري التعامل مع حالات العجز الكلي وفق المعيار نفسه المطبق على حالات الوفاة، فيما تبلغ قيمة التعويض للمصابين 356 ألف جنيه، وفقًا للأرقام التي أعلنها خلال المداخلة.

وأوضح أن توجيهات رئيس الجمهورية تضمنت أيضًا توفير سيارات بديلة عن المركبات التي فُقدت خلال الحادث، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير 29 مركبة متنوعة للمتضررين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن عمليات حصر المركبات المتضررة تمت بالفعل، وأنه جرى التواصل مع أصحاب السيارات المتضررة، موضحًا أن الحكومة أعلنت منذ اليوم الأول للحادث تخصيص رقم للتواصل من خلال منظومة الشكاوى الحكومية، كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رقمًا مختصرًا لاستقبال استفسارات المواطنين وذوي الضحايا والمصابين.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقدم تقريرًا نهائيًا خلال أسبوع بشأن صرف التعويضات وتسليمها للمستحقين، وما تم تقديمه من دعم، لافتًا إلى استمرار استقبال الاستفسارات من المواطنين المتضررين من خلال قنوات التواصل المعلنة.

وشدد عادل على أن الحكومة تتابع إجراءات حصر الخسائر وتقديم التعويضات والدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن التعامل مع تداعيات الحادث.