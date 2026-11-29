قال طارق العوضي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن التطور التكنولوجي الذي يشهده المجتمع أدى إلى ظهور صور جديدة من الجرائم، من بينها النصب الإلكتروني والتزوير الإلكتروني وانتحال الصفة إلكترونيًا، لافتًا إلى أن ظهور الذكاء الاصطناعي واتساع استخداماته قد يتسبب في مشكلات كبيرة تصل ببعض الأشخاص إلى السجن.

وأضاف طارق العوضي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج"حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التحقق من صحة المعلومات والمواد التي يجري نشرها أو تداولها أصبح أمرًا صعبًا، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تتعامل مع هذه الجرائم بصورة قوية وسريعة، وتستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الجرائم ومقاطع الفيديو المتداولة، والتحقق مما إذا كانت حقيقية أم لا.

وشدد طارق العوضي، على أن المواطنين بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الاحتياطات الأمنية لحماية أنفسهم وبياناتهم، موضحًا أن هناك ترسانة من التشريعات التي تعالج هذه الأمور، وأوضح أن النصب يقوم على إيهام الشخص بمشروع كاذب وتصويره له على أنه مشروع حقيقي، بهدف الاستيلاء على أمواله، لافتًا إلى أن الجريمة تتحقق عندما يقتنع المجني عليه بهذا الوهم ويتمكن الجاني من الحصول على أمواله بناءً عليه.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص يتعرضون لعمليات نصب رغم معرفتهم المسبقة بأساليب الاحتيال، موضحًا أن هناك حالات يدرك فيها الشخص أن ما يتعرض له عملية نصب، لكنه يقتنع في النهاية بتحويل الأموال إلى المحتال.