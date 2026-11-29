قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن قمة «بناء المستقبل مصر» شهدت كلمات مهمة حول ما تشهده الدولة المصرية من مشروعات تنموية وتطور في البنية التحتية ومختلف القطاعات الاقتصادية.

تطور في البنية التحتية

وأشار إلى أن خلود العميان، الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط، تحدثت عن عظمة مصر وتاريخها وحضارتها، وما تشهده من مشروعات وابتكار وتطور في البنية التحتية، مؤكدة أهمية المكانة التي تتمتع بها الدولة المصرية.

وأضاف أن النائب محمد أبو العينين تناول خلال كلمته ما تشهده مصر من جهود في مجالات التنمية والبناء والسياحة والصناعة، والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار في العديد من القطاعات.