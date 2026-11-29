قال الدكتور جمال الأيوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من شأنه أن ينعكس مستقبلًا على تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعارها، من خلال تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والمازوت في تشغيل محطات التوليد.

11 ألف ميجاوات طاقة متجددة في مصر

وأضاف الأيوبي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن إنتاج الطاقة المتجددة في مصر يصل إلى نحو 11 ألف ميجاوات، موضحًا أن إجمالي الأحمال الكهربائية يبلغ نحو 38 ألف ميجاوات خلال الصيف، وينخفض إلى قرابة 32 ألف ميجاوات خلال الشتاء.

وأوضح أن إنتاج الكهرباء يعتمد حاليًا على مزيج من مصادر الطاقة، تشمل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والمازوت، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي يمثل النسبة الأكبر من الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء.

وأشار إلى أن تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء خلال الشتاء تصل إلى نحو 38 مليون دولار، بينما يرتفع هذا الرقم خلال الصيف إلى نحو 68 مليون دولار؛ نتيجة زيادة الاحتياجات والاستهلاك.

وتابع أن زيادة القدرات الإنتاجية من الطاقة المتجددة ستؤدي إلى تقليل كميات الغاز والمازوت المستخدمة في محطات الكهرباء، وهو ما ينعكس على التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات ساعة، وبالتالي على تسعيرة الكهرباء للمواطن مستقبلًا.

وأكد الأيوبي أن التوسع في مصادر الطاقة المتنوعة يستهدف الوصول إلى أقل تكلفة ممكنة لإنتاج الكهرباء، مع ضمان استمرار الخدمة دون انقطاعات، ودون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية أو التأثير على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

ولفت إلى أن الدولة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة إلى 45% بحلول عام 2028، على أن تتجاوز هذه النسبة 75% بحلول عام 2040، وفق المستهدفات التي أشار إليها خلال المداخلة.