كشف الإعلامي محمد شبانة عن رغبة النادي الأهلي في استعادة رامي ربيعة، لاعب العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرًا إلى أن يناير يمثل الموعد الحاسم لإتمام الصفقة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "فيه كلام عن رامي ربيعة، والأهلي عايزه في يناير، وعايز يخلص الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأضاف: "الأهلي مستعد يدفع مبلغًا لنادي العين الإماراتي من أجل عودة اللاعب، والاتجاه إنه ينضم للفريق في يناير، ويستمر حتى نهاية الموسم، مع إمكانية استمرار تعاقده لمدة موسمين إضافيين".

وتابع: "لو رامي ربيعة ما جاش في يناير، الموضوع هيبقى صعب بعد كده، لأن الأهلي عايز يحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية".