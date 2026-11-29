انتقد الإعلامي نشأت الديهي محاولات توظيف حادث الطريق الدائري أعلى الوراق لإثارة الجدل حول ملف التعويضات، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الحوادث الإنسانية يجب أن ينطلق أولًا من احترام مشاعر أسر الضحايا، وعدم تحويل المأساة إلى ساحة للمزايدات أو تصفية الحسابات السياسية.

وأوضح الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «العاشرة»، مساء الأحد، أن الحديث عن التعويضات في أعقاب الحادث مباشرة، وبالطريقة التي يثار بها حاليًا، قد يزيد من معاناة الأسر التي لم تستوعب بعد حجم الفاجعة، ولا تزال تعيش صدمة فقدان ذويها، مشيرًا إلى أن مراعاة توقيت طرح القضايا المرتبطة بالحادث أمر لا يقل أهمية عن مناقشة تفاصيلها.

استغلال حالة الغضب الشعبي

وأشار الإعلامي إلى أن بعض الأطراف تستغل حالة الحزن والغضب التي خلفها الحادث لتوجيه انتقادات للدولة والحكومة، وتصوير المشهد بصورة تستهدف تأليب الرأي العام، بدلًا من التركيز على معالجة أسباب الحادث والعمل على منع تكراره.

وشدد على أن انتقاد أداء المسئولين ومحاسبة المقصرين أمر يمكن مناقشته، لكن تحويل آلام المواطنين إلى وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو اكتساب شعبية على حساب أسر الضحايا أمر غير مقبول، واصفًا المتاجرة بمشاعر الناس ومعاناتهم بأنها استثمار مرفوض أخلاقيًا وإنسانيًا.

الحد من تكرار الحوادث

وبدا التأثر واضحًا على الديهي عند الإشارة إلى مشاهد الأهالي الذين فقدوا أبناءهم في الحادث، مؤكدًا أن فقدان الأبناء بشكل مفاجئ من أقسى التجارب الإنسانية، وأن مشاعر الحزن التي يعيشها المصريون تعكس حجم التعاطف مع الأسر المنكوبة.

وأضاف أن التأثر بمصائب الآخرين والشعور بآلامهم دليل على بقاء الإنسانية، لافتًا إلى أن مشاهد الآباء والأمهات وهم يواجهون صدمة فقدان أبنائهم لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد حدث عابر أو مادة لإثارة الجدل.

وأكد أن وقوع الحوادث قد لا يمكن منعه بصورة مطلقة، لكن من الضروري التعامل مع أسبابها بجدية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل مخاطرها، ورفع معدلات الأمان على الطرق، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي التي تترك وراءها أسرًا تعاني ألمًا يصعب تعويضه.