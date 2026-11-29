حقق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إنجازًا تاريخيًا في مسيرته الكروية، بعدما وصل إلى هدفه رقم 500، خلال مشاركته مع فريقه سانتوس أمام فيتوريا، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري البرازيلي.

نجح نيمار في تسجيل ثنائية خلال المباراة التي أقيمت مساء الأحد اليوم ، ليبلغ حاجز الـ500 هدف في مسيرته، قبل أن يضيف الهدف رقم 501، مؤكدًا مواصلته كتابة الأرقام المميزة في مشواره بالملاعب.

جاء الهدف التاريخي رقم 500 عن طريق ركلة حرة مباشرة نفذها نيمار ببراعة في الدقيقة 63، قبل أن يعود اللاعب البرازيلي ويضيف هدفه الشخصي الثاني والـ501 في مسيرته، من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

ويشمل رصيد نيمار التهديفي أهدافه مع مختلف الأندية التي ارتدى قمصانها، إلى جانب أهدافه الدولية بقميص منتخب البرازيل الأول ومنتخبات الفئات السنية.

وبهذا الإنجاز، يضيف نجم سانتوس محطة جديدة إلى مسيرته الحافلة، بعدما نجح في بلوغ حاجز 500 هدف، ليواصل تعزيز مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم البرازيلية.