أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم يوم الأحد أن إعلان حكومة الاحتلال موافقتها على إدخال القوة الدولية إلى قطاع غزة يجب ألا يصرف الأنظار عن الالتزامات الأساسية الواردة في الاتفاق.

وأضاف الناطق باسم حركة حماس أن الالتزامات الأساسية تشمل الوقف الحقيقي لإطلاق النار وإدخال لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة.

وأشار قاسم إلى أن إدخال المساعدات ورفع الحصار عن قطاع غزة من الالتزامات الأساسية للاتفاق، مجددا التأكيد على التزام حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار، ومعالجة ملف السلاح وفق خارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية ومجلس السلام.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي، السماح بدخول طلائع "قوة دولية لتحقيق الاستقرار" (ISF) إلى قطاع غزة، وذلك بمهمة محددة واحدة: نزع سلاح حركة حماس.



وزعم مصدر سياسي إسرائيلي أن "حماس تنتهك الاتفاقيات، وهي العقبة الوحيدة أمام إحراز تقدم في غزة، كما تواصل استغلال معاناة السكان لترسيخ حكمها"، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.