أكد الدكتور كمال شاروبيم، رئيس اللجنة المشكلة من نقابة المهندسين لفحص العقار المائل بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أن اللجنة لم تصدر حكمًا نهائيًا بشأن سلامة المبنى، مشددًا على أنه لا يمكن لأي مهندس ضمان استقرار العقار أو تأكيد سلامته دون توافر الرسومات الهندسية والبيانات الفنية اللازمة، وإجراء الفحوصات والرصد المستمر.

وأوضح شاروبيم، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة، التي شكلتها نقابة المهندسين وتضم 7 أعضاء، برئاسته، أجرت أول معاينة ميدانية للعقار، وانتقل أعضاؤها إلى المبنى وفحصوه بالكامل، بدءًا من الأرض وحتى السطح، مرورًا بالغرف المختلفة، للوقوف على حالته الإنشائية وما يمكن رصده من مظاهر أو مؤشرات تستدعي الفحص.

وأشار إلى أن المعاينة الأولية لم تكشف عن وجود شروخ ظاهرة بالمبنى، لكنه شدد على أن عدم ظهور الشروخ لا يعني بالضرورة أن العقار آمن أو مستقر إنشائيًا، ولا يسمح بإصدار حكم نهائي بشأن قدرته على تحمل الأحمال أو استمرار بقائه دون مخاطر.

ولفت إلى أن اللجنة لم تتوافر لديها الرسومات الهندسية الخاصة بالعقار، بعدما أُبلغت من جانب الوحدة المحلية بأن هذه الرسومات غير موجودة لديها، موضحًا أن تلك المستندات تمثل عنصرًا أساسيًا في عملية التقييم؛ إذ تتيح للمهندسين معرفة تفاصيل الأعمدة وقطاعاتها، وعدد أسياخ الحديد المستخدمة في التسليح، وطبيعة الأساسات، ونظام السقف، وغيرها من البيانات الضرورية لإجراء الحسابات الإنشائية.

وأضاف أن غياب هذه البيانات يجعل من الصعب تحديد الحالة الحقيقية للمبنى، خاصة أن العقار سبق أن تعرض للميل، ثم جرى تعديله، قبل أن يغوص في الأرض بنحو متر ونصف المتر، مع إغلاق البدروم، وهو ما يستدعي التحقق من حالة القواعد والأساسات وطبيعة التربة التي تحمل المبنى ومدى قدرتها على الاستمرار في تحمل أحماله.

وشدد شاروبيم على أن اللجنة لا تستطيع الجزم بسلامة العقار اعتمادًا على المعاينة الظاهرية وحدها، موضحًا أن عدم وجود شروخ لا يمثل دليلًا كافيًا على استقرار المبنى، وأن احتمال تعرضه للميل مرة أخرى يظل قائمًا ما دامت الحسابات والبيانات الفنية اللازمة لم تتوافر.

العقار المائل بقرية غزالة

وأكد أن تقييم حالة العقار يتطلب جمع البيانات المتاحة وإجراء رصد مستمر له لمدة لا تقل عن 6 أشهر، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لاحقة وفحص حالة التربة التي تعرضت للانضغاط، للتأكد من مدى قدرتها على تحمل المبنى وأحماله.

وأوضح أن اللجنة ستبحث، في ضوء نتائج الفحوصات والرصد، ما إذا كانت التربة قادرة على تحمل العقار أم لا، مشيرًا إلى أنه إذا ثبتت قدرتها على التحمل، يمكن دراسة إمكانية استمرار الوضع القائم، أما إذا تبين عدم قدرتها على ذلك، فقد يكون من الضروري التوصية بتخفيف الأحمال أو إزالة المبنى بالكامل.

وأكد أن المعيار الأساسي في عمل اللجنة هو الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، وليس مجرد الإبقاء على المبنى قائمًا، موضحًا أن الهدف ليس التأكد من إمكانية بقائه لفترة قصيرة، وإنما تقييم مدى قدرته على الاستقرار والأمان على المدى الطويل، سواء لعشرين عامًا أو خمسين عامًا.

وضرب شاروبيم مثالًا بطبيعة بعض أنواع التربة، موضحًا أن التربة الطينية قد تنضغط عند الضغط عليها بالقدم، ثم يبدو سطحها وكأنه عاد إلى وضعه السابق بعد رفع القدم، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها استعادت حالتها الأصلية أو قدرتها على التحمل، وهو ما يوضح أهمية فحص التربة وعدم الاكتفاء بالمظاهر الخارجية.

وأشار إلى أن أصحاب العقار كانوا موجودين خلال المعاينة، لكنهم لا يقيمون داخله، بعدما جرى إخلاؤه بالكامل من السكان والمنقولات، مؤكدًا أن مسؤولية تنفيذ قرار الإخلاء ومتابعة حالة المبنى يوميًا تقع على عاتق الجهة الإدارية والمحافظة، وليست من اختصاص نقابة المهندسين.

وأوضح أن دور اللجنة ينحصر في تقييم الحالة الإنشائية للعقار، وتحديد مدى سلامته وإمكانية عودة السكان إليه، ولا يمتد إلى بحث المؤهلات الدراسية لصاحب العقار أو الملابسات المتعلقة بكيفية إنشائه، مشددًا على أن اختصاص المهندسين هو الوقوف على مدى أمان المبنى وقدرته على الاستمرار دون تعريض حياة المواطنين للخطر.

وكشف رئيس اللجنة أن أعضاءها سيجتمعون يوم الأربعاء؛ لإعداد “تقرير مبدئي” يتضمن ما رصدوه خلال المعاينة الأولى، وما توصلوا إليه من ملاحظات، إلى جانب الإجراءات والفحوصات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن اللجنة ستعرض التقرير وتناقشه مع نقيب المهندسين، وبعد ذلك ستتم دعوة الصحفيين لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج المعاينة وما انتهت إليه اللجنة، والإجراءات التي ستتخذها لاستكمال تقييم الحالة الإنشائية للعقار.