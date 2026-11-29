قدم الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، واجب العزاء في والدة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، معربًا عن خالص مواساته وتعازيه للمحافظ وأفراد أسرته في وفاة الفقيدة.

وأعرب رئيس حزب الوفد عن صادق تعازيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

وتوافد عدد من الوزراء والمحافظين والقيادات التنفيذية والبرلمانية، مساء اليوم الأحد، على مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتقديم واجب العزاء وسط حضور لافت لرموز العمل العام وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.