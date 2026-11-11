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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بالأسماء.. رئيس الوفد يصدر قرارًا بضم 10 أعضاء جدد إلى الهيئة العليا للحزب

رئيس الوفد
رئيس الوفد
معتز الخصوصي

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (288) لسنة 2026، بتاريخ 11 نوفمبر 2026، بشأن ضم 10 أعضاء جدد إلى عضوية الهيئة العليا للحزب، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب، والمادة الثانية والعشرين منها.

وتضمن القرار ضم الأسماء التالية إلى عضوية الهيئة العليا، وفقًا للترتيب الأبجدي:

1. المستشار إيهاب عادل محمد سلامة الغزاوي: المحامي والمستشار السابق بمجلس الدولة

2. المهندس حاتم محمد عبد السلام إبراهيم الجوهري

3. النائب حازم سيد عباس محمد الجندي: عضو مجلس الشيوخ الحالي، وعضو الهيئة العليا السابق.

4.  حسن أحمد صالح محسب: حاصل على الدكتوراه في الحقوق، وباحث ببرنامج الماجستير في الشؤون السياسية، ورائد أعمال في عدة مجالات اقتصادية.

5.  شريف أحمد عبد الغفار حمودة عضو الهيئة العليا الأسبق.

6. الدكتور عبد الله أحمد السيد الشيخ: عضو مجلس النواب السابق، والأستاذ السابق بكلية الشرطة في أبوظبي.

7. الدكتور ماجد محمود يونس الشربيني: محامٍ بالنقض والدستورية العليا، وعضو مجلس الشورى الأسبق.

8.  محمد مصطفى محمد شردي: عضو مجلس النواب الأسبق، ورئيس مجلس إدارة جريدة وبوابة الوفد الأسبق، وعضو الهيئة العليا الأسبق، ومساعد رئيس الوفد.

9. المهندس مجدي ملك مكسيموس عبد الملاك: عضو مجلس النواب السابق، ووكيل لجنة الزراعة والري السابق.

10. الأستاذة نهال عهدي عزت غيضان: إعلامية.

ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وإلغاء كل ما يخالف أحكامه من قرارات.

رئيس الوفد حزب الوفد السيد البدوي شحاتة

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