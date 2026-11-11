الزمالك يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الجونة.. وغياب الدوليين وعودة معتمد جمال

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمواجهة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 4 أيام عقب مباراة مصر للتأمين في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وشهد المران غياب اللاعبين الدوليين لانضمامهم إلى صفوف منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

وقاد إبراهيم صلاح، المدرب العام، وصلاح سليمان، المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس، تدريبات اليوم، في ظل عودة معتمد جمال، المدير الفني، إلى القاهرة مساء اليوم قادمًا من السعودية، بعد أداء مناسك العمرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.