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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دفعة منتظرة لمعتمد جمال.. تطورات جديدة في إصابات ثلاثي الزمالك

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

يستغل الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، فترة التوقف الحالية لمتابعة حالة اللاعبين المصابين، والعمل على استعادة أكبر عدد ممكن من العناصر الغائبة قبل استئناف المنافسات الرسمية، في ظل حاجة الفريق إلى اكتمال صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

ويتابع الجهاز الفني، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، تطورات إصابات حسام أشرف ومحمد السيد والفلسطيني عدي الدباغ، خاصة أن كل لاعب يمر بمرحلة مختلفة من مراحل التعافي، ما يجعل تحديد موعد عودتهم مرتبطًا بمدى الاستجابة للبرامج العلاجية والتأهيلية، دون التسرع في الدفع بهم قبل اكتمال جاهزيتهم.

حسام أشرف يقترب من العودة.. ومحمد السيد يخضع لفحص طبي

وبات حسام أشرف قريبًا من إنهاء فترة غيابه عن تدريبات الزمالك، بعدما ابتعد خلال الفترة الماضية بسبب آلام في عضلات أسفل البطن، ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي، حيث يتبقى نحو أربعة أيام على الموعد المحدد لعودته إلى التدريبات الجماعية.

في المقابل، يستعد محمد السيد للخضوع لاختبار طبي جديد، بعد الانتهاء من مرحلة التأهيل التي خضع لها خلال فترة غيابه، إذ ينتظر الجهاز الطبي الاطمئنان على حالته لتحديد إمكانية عودته التدريجية إلى المران، وفقًا لنتائج الفحص ومدى استجابته للتعافي.

فحوصات جديدة تحسم موعد عودة عدي الدباغ

أما الفلسطيني عدي الدباغ، فلا يزال موقفه من العودة إلى الملاعب غير محسوم، في ظل خضوعه لفحوصات طبية جديدة لتقييم إصابته في الرباط الداخلي للركبة، والوقوف على مدى استجابته للعلاج والتأهيل خلال الفترة الماضية.

ويولي الجهاز الفني اهتمامًا خاصًا بحالة المهاجم الفلسطيني، في ظل رغبته في الاستفادة من خدماته خلال المرحلة المقبلة، لكن عودته ستظل مرهونة بنتائج الفحوصات الطبية والتأكد من استعادة جاهزيته بشكل كامل، تجنبًا لتجدد الإصابة.

ويأمل معتمد جمال في استعادة خدمات الثلاثي خلال الفترة المقبلة، بما يمنح الفريق خيارات إضافية في مختلف المراكز، خاصة أن فترة التوقف تمثل فرصة مهمة لتجهيز المصابين ورفع معدلات الجاهزية قبل العودة إلى المباريات الرسمية.

نادي الزمالك الزمالك معتمد جمال

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