رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية يبحث تفعيل مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»

بحث رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية الدكتور عباس محمد منصور، خلال اجتماع مع وفد من الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة قنا، ضم ياسر محيي الدين السمهودي، مدير عام فرع الهيئة بقنا، و الحسيني عبد الفتاح الشيباني، مدير عام التعليم المستمر، سبل التعاون المشترك وتفعيل مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة».

تناول اللقاء آليات التنسيق لتنفيذ المبادرة، من خلال حصر أولياء الأمور الأميين الذين لديهم أبناء مقيدون بالجامعة، وإتاحة فرص التعليم لهم، بما يسهم في دعم جهود الدولة للقضاء على الأمية ونشر ثقافة التعلم المستمر.

وأكد الدكتور عباس منصور حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات القومية والمجتمعية، ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية لتوسيع فرص التعليم والوصول إلى الفئات المستهدفة.

ومن جانبه، أشاد وفد الهيئة بدور جامعة جنوب الوادي الاهليه في خدمة المجتمع، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها بمحافظة قنا.

يأتي اللقاء في إطار تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشاركة في المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء مجتمع قائم على المعرفة والتعلم مدى الحياة.