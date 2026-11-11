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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استدعاء سيني مايولو لقائمة منتخب فرنسا استعداداً لمباراة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

سيني مايولو
سيني مايولو
أ ش أ

 أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء استدعاء لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، سيني مايولو، لصفوف المنتخب الفرنسي للمشاركة في مباراتيه ضد إيطاليا وتركيا؛ ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي بعد ظهر /الأربعاء/ عن انضمام سيني مايولو إلى تشكيلة المنتخب.

وكان لاعب خط الوسط الهجومي لنادي باريس سان جيرمان ضمن قائمة المنتخب الفرنسي تحت 21 عاماً، الذي يتدرب حالياً في المركز الوطني لكرة القدم في كليرفونتين (مقاطعة إيفلين)، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء مايولو إلى المنتخب الأول.

وجاء استدعاء مايولو مكافأةً له على أدائه المتميز في الأسبوعين الماضيين، حيث سجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال مبارياته الأربع الأخيرة مع باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات.

وسيواجه المنتخب الفرنسي نظيره الإيطالي مساء الخميس في ميلانو وذلك في إطار الجولة الخامسة من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويشهد معسكر منتخب فرنسا بقيادة المدرب زين الدين زيدان خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر 2026 ضربات موجعة وإصابات عديدة قبل مواجهتي إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية، جرى على إثرها استبعاد عدد من اللاعبين أبرزهم أوريلين تشواميني وماركوس تورام وبيير كالولو وماجنيس أكليوش كما غاب قائد المنتخب كيليان مبابي عن التدريب الأخير للفريق صباح الأربعاء ولم يتحدد مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة.

واستدعى زيدان إيلي جونيور كروبي مهاجم بورنموث وسايل كومبيدي مدافع فولسفبورج وبابلو باجيس مهاجم فريق باريس إف سي، لتعويض الغيابات الأخيرة.

الاتحاد الفرنسي كرة القدم باريس سان جيرمان

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