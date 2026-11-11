سكرتير عليا الوفد: إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب يستهدف حماية مقدرات الوطن

أكد سيد طه فايز سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بحزب الوفد التأييد التام والمطلق للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية القومية في كافة القرارات والإجراءات الحاسمة التي تتخذها لحماية مقدرات الوطن وتثبيت أركان استقراره ، مؤكدا أن مصر لن تسمح بصلات خارجية للعبث بأمنها القومي.

​وأعرب "سيد طه في تصريح صحفي اليوم عن دعمه الكامل للقرار القضائي الشجاع الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بشأن إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وفي مقدمتها ما يسمى "مجلس مسلمي أوروبا" وأذرعه المختلفة.

​وشدد سكرتير الهيئة العليا بحزب الوفد على المبادئ والمحددات التالية وهي أحكام القضاء رسالة حاسمة لكل من يستهدف أمن مصر وطالب أوروبا بالتعامل الجاد مع القرارات القضائية المصرية ضد الإرهاب ، مؤكدا أن أحكام القضاء المصري الشامخ تمثل الحصن المنيع وسيادة القانون، وترسل رسالة واضحة مفادها أن مصر لن تسمح باستخدام أي منصات خارجية ، وأن ​الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ، و إن مواجهة التطرف العابر للحدود يصب مباشرة في صالح تحصين المجتمعات العربية كافة حيث يمثل الدور المصري خط الدفاع الأول والركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة برمتها.

وثمن يقظة الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية في تعرية المحاولات المستمرة لتزييف الحقائق واستغلال شعارات العمل المدني والخدمي كغطاء للأنشطة المتطرفة.

ووجهه سيد طه ​رسالة للشركاء الدوليين نطالب الدول والمؤسسات الأوروبية بضرورة التعامل الجاد والمسؤول مع القرارات القضائية المصرية الصادرة ووقف التغاضي عن تحركات الكيانات التي تستغل مساحات الحرية في الخارج للعبث بأمن الدول واستقرارها.

​واختتم سيد طه فايز بيانه بالتحية لرجال القضاء المصري الشامخ والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن حزب الوفد بكافة قواعده ومؤسساته يصطف دائماً خلف الدولة المصرية في معركتها ضد التطرف والإرهاب لحماية الأمن القومي المصري والعربي وصون مقدرات الأمة.