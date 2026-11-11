قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات يحظى باهتمام كبير
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري تعامل مع التداعيات الجيوسياسية وحقق نموا بلغ 5.1%
إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل
حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن
10 نصائح للاستعداد لفصل الشتاء وتحذر من شائعات تطعيم الحصبة
كل 45 ثانية مستثمر جديد.. الحكومة تستعرض طفرة البورصة المصرية خلال 2026
وفاة عامل مصري وإصابة 4 آخرين إثر حريق بمجمع غاز في ليبيا
8 صور ترصد لقاء وزير التعليم بالفائزين في مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»
خلال لقاءهم بوزير التعليم.. المعلمون يشيدون بقرارات تحسين أوضاعهم المالية والمهنية
وزير التعليم:نستعين بأفضل التجارب الدولية في تطوير المناهج ونستفيد من خبرات الدول المتقدمة
عبد اللطيف: أصدرنا قرارات تطوير منظومة التعليم بعد اجتماعات مع المعلمين ومديري المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سكرتير عليا الوفد: إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب يستهدف حماية مقدرات الوطن

سيد طه فايز سكرتير الهيئة العليا ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بحزب الوفد
سيد طه فايز سكرتير الهيئة العليا ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بحزب الوفد
معتز الخصوصي

أكد سيد طه فايز سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد ومسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بحزب الوفد التأييد التام والمطلق للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية القومية في كافة القرارات والإجراءات الحاسمة التي تتخذها لحماية مقدرات الوطن وتثبيت أركان استقراره ، مؤكدا أن مصر لن تسمح بصلات خارجية للعبث بأمنها القومي.

​وأعرب  "سيد طه  في تصريح صحفي اليوم  عن دعمه الكامل للقرار القضائي الشجاع الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بشأن إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وفي مقدمتها ما يسمى "مجلس مسلمي أوروبا" وأذرعه المختلفة.

​وشدد سكرتير الهيئة العليا بحزب الوفد على المبادئ والمحددات التالية وهي أحكام القضاء رسالة حاسمة لكل من يستهدف أمن مصر وطالب أوروبا بالتعامل الجاد مع القرارات القضائية المصرية ضد الإرهاب ، مؤكدا أن أحكام القضاء المصري الشامخ تمثل الحصن المنيع وسيادة القانون، وترسل رسالة واضحة مفادها أن مصر لن تسمح باستخدام أي منصات خارجية ، وأن ​الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ، و إن مواجهة التطرف العابر للحدود يصب مباشرة في صالح تحصين المجتمعات العربية كافة حيث يمثل الدور المصري خط الدفاع الأول والركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة برمتها.

وثمن يقظة الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية في تعرية المحاولات المستمرة لتزييف الحقائق واستغلال شعارات العمل المدني والخدمي كغطاء للأنشطة المتطرفة.

ووجهه سيد طه ​رسالة للشركاء الدوليين نطالب الدول والمؤسسات الأوروبية بضرورة التعامل الجاد والمسؤول مع القرارات القضائية المصرية الصادرة  ووقف التغاضي عن تحركات الكيانات التي تستغل مساحات الحرية في الخارج للعبث بأمن الدول واستقرارها.

​واختتم سيد طه فايز بيانه بالتحية لرجال القضاء المصري الشامخ والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن حزب الوفد بكافة قواعده ومؤسساته يصطف دائماً خلف الدولة المصرية في معركتها ضد التطرف والإرهاب لحماية الأمن القومي المصري والعربي وصون مقدرات الأمة.

سيد طه فايز سكرتير الهيئة العليا لحزب الوفد محكمة جنايات القاهرة الكيانات الإرهابية الإرهابيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

بعد تهديدات إيرانية باغتياله .. وزير الخزانة الأمريكي يُغادر منزله إلى قاعدة عسكرية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

افشة

أحمد خير: «أفشة» عرض مساعدتي في الانتقال للدوري الممتاز ورفضت

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أول سايس يعمل بالذكاء الاصطناعي.. وعصابات تستهدف سرقة سيارات تويوتا

تهريب السيارات لأفريقيا

لتهريبها إلى أفريقيا.. عصابة فيلادلفيا تستهدف سرقة أحدث سيارات تويوتا SUV

ميتسوبيشي باجيرو

ميتسوبيشي باجيرو تستعد للطرق الوعرة بإضافات قوية

بالصور

لوك لافت.. نيللي كريم تخطف الانظار بظهورها الأخير

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

رجيم حجم الحصص.. اخسري وزنك دون حرمان أو حساب السعرات

رجيم
رجيم
رجيم

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد